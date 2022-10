Juventus-marerittet fortsetter – tapte for Maccabi Haifa

Juventus og trener Massimiliano Allegri har slitt voldsomt i sesonginnledningen. 13 poeng på ni ligakamper er fasit i Serie A, mens de står med tre tap og kun én seier i mesterligagruppen. Seieren kom mot nettopp Maccabi i forrige kamp.

Tirsdag ble det italienske storlaget spilt av banen før pause i Israel. Hjemmelaget tok ledelsen allerede etter seks minutter da Atzili stusset ballen i mål med hodet. Like før pause bøyde samme mann ballen vakkert i hjørnet og jublet vilt.

«Den gamle dame» gikk på banen etter pause med intensitet og jaget scoring, men vertene forsvarte seg heltemodig og slapp til lite. Juve-spillerne var heller ikke presise nok foran israelernes mål.

Et Juventus-håp ble tent etter 66 minutter da Juan Cuadrado alene med keeper ble meid ned av Pierre Cornud i Maccabi-feltet. Dommer Antonio Lahoz valgte imidlertid å vinke spillet videre og senere stå ved sin avgjørelse da situasjonen ble VAR-sjekket.

Noen skikkelig sluttspurt fra gjestene kom aldri, og Maccabi Haifa tok dermed sin første seier i mesterligaen siden 2002.

Resultatet gjør at både Maccabi og Juventus har tre poeng etter fire spilte kamper. Det skal mye til for at ikke Paris Saint-Germain og Benfica skal avansere fra gruppe H.

