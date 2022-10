Haaland ubenyttet reserve da København stagget City

Erling Braut Haaland startet kampen på benken og fikk heller ikke komme inn da laget jaktet seiersmålet. I alt står nordmannen med 20 mål på 13 City-kamper denne sesongen. Av de er 15 kommet i Premier League, mens fem nettkjenninger har kommet i mesterligaen.

I forrige uke scoret Haaland to mål mot danskene. Julian Alvarez startet på spissplass i stedet for nordmannen tirsdag. Kampen var den første Haaland ikke fikk starte for City etter overgangen fra Borussia Dortmund i sommer.

Oppgjøret i Parken bød på mange situasjoner til tross for at det forble målløst.

Først fikk Rodri underkjent en scoring grunnet hands, før City fikk straffespark rett etterpå som følge av hands av Nicolai Boilesen i feltet. FCK-keeper Kamil Grabara reddet Riyad Mahrez' forsøk mesterlig.

Etter 30 minutter ble Sergio Gómez utvist da han felte Hákon Haraldsson på vei igjennom. Dommeren vinket først spillet videre, men fikk hjelp av VAR da spanjolen måtte forlate banen.

I 2. omgang yppet FCK seg og kom til flere sjanser. City på sin side kom ikke til fullt så mange sjanser.

I neste kamp skal City møte Haalands gamleklubb Borussia Dortmund på bortebane.