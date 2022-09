Antall skader har økt med 20 prosent i de store fotball-ligaene

Det er en undersøkelse laget av forsikringsselskapet Howden i etterkant av 2021/2022-sesongen, og den viser at i de fem største ligaene, i England, Spania, Tyskland, Italia og Frankrike, er skadeomfanget økt med 20 prosent sammenlignet med året før.

Det er ikke en entydig forklaring på den stigende skadefrekvensen, men økningen kobles til et generelt tettere kampprogram.

Sesongen 2021/2022 ble avviklet i etterkant av koronapandemien, og på grunn av stadige nedstenginger bidro det til et komprimert kampprogram.

I tillegg er spillernes ferie- og restitusjonsperioder blitt kortere.

Undersøkelsens konklusjoner har skapt bekymring i Den internasjonale spillerforeningen (Fifpro).

Tettere

I inneværende sesong blir de beste spillerne utsatt for et svært tett kampprogram. Siden VM i Qatar avvikles fra midten av november til midten av desember, forsvinner eller utsettes en rekke terminfestede perioder fra de nasjonale seriene og europeiske klubbturneringer.

Derfor skal flere kamper avvikles i en kortere perioder enn normalt.

Ifølge Fifpro krever det at det avvikles nye tiltak for å forhindre overbelastning.

Foreningen vil ha klare regler som skal sikre spillerne minimum fire ukers ferie mellom sesongene og en toukers ferieperiode midt i sesong.

Regelen om å tillate fem spillerbytter i stedet for tre er også gjort permanent for å redusere belastningen for den enkelte spiller, for det er ingen grunn til å tro at utfordringene med et tettere kampprogram vil bli noe mindre.

I 2024 skjer det strukturendringer i de europeiske klubbturneringene, og det medfører at gruppespillene i de europeiske turneringene framover vil bestå av ti spillerunder mot dagens seks.

Økning

I tillegg blir det en økning i antall lag i VM-sluttspill fra 32 til 48 lag fra 2026. Den enkelte spiller kommer ikke til å spille flere kamper, men samlet sett vil flere spillere komme til å delta i sluttrundene.

Forsikringsselskapet Howden har regnet seg fram til at skadene har kostet klubbene i de fem største ligaene i overkant av fire milliarder norske kroner i sesongen 2021/22.

Beregningene er gjort ved å ta spillernes dagslønn ganget opp med antall dager der spillerne har vært forhindret fra å trene eller spille kamp.

