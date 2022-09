PSG-topp vil ha Barcelonas redningsaksjon etterforsket: – Er det lovlig?

Nasser al-Khelaifi er kritisk til måten gjeldstyngede Barcelona skaffet seg store pengesummer på. Det europeiske fotballforbundet bør se nærmere på det, mener han.

– Er det rettferdig? Nei, det er det ikke. Er det lovlig? Jeg er usikker, sier al-Khelaifi til Politico.

– Hvis de får lov til dette, vil andre gjøre det samme. Uefa har selvsagt sine egne reguleringer, og de vil helt sikkert se på alt, legger Paris Saint-Germains klubbpresident til.

Barcelona solgte i sommer 25 prosent av framtidige TV-inntekter fra La Liga-spill til den amerikanske investeringsgruppen Sixth Street. En andel på 24,5 prosent av klubbens medieselskap ble i tillegg kjøpt opp av Orpheus Media.

Inntektene gjorde det mulig å hente og få ligaregistrert stjerner som Robert Lewandowski, Raphinha og Jules Koundé.

Der er ikke første gang al-Khelaifi sender stikk mot Barcelona-leiren. Han var også kritisk da den europeiske klubbforeningen ECA sist helg møttes i Istanbul.

– Vi må være forsiktige. Farlige gjeldsnivåer og magiske avtaler er ikke en bærekraftig vei å gå, sa han da.

Uttalelsen fikk La Liga-sjef Javier Tebas til å slå tilbake på Twitter. «Det er ingen magi. Barcelona har solgt deler av sine eiendeler for å dekke tapene sine. I PSG gjør dere det med å «slå på gassen», skrev han.

Med det viste Tebas til at PSG styres av et statseid selskap fra olje- og gassrike Qatar. Den franske hovedstadsklubben er tidligere blitt etterforsket og straffet av Uefa for brudd på regler for økonomisk fair play.

