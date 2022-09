Martin Ødegaard forblir i landslagstroppen tross skadetrøbbel

Ødegaard sto over Arsenals Premier League-kamp mot Brentford søndag. Han mistet deler av oppkjøringen til oppgjøret på grunn av en leggskade.

Landslagssjef Ståle Solbakken orienterte om status for Ødegaard på en pressekonferanse på Ullevaal stadion mandag. Der sa han at Ødegaard stiller på samling.

– Situasjonen med Martin er sånn at han måtte gi seg på siste trening før Brentford-kampen. Det er ingen alvorlig skade. Han kommer til å bli frisk veldig fort, så spørs det når han blir frisk, sa Solbakken.

– Han er sendt til noen scanninger i London, fortsatte landslagssjefen.

Dersom Ødegaard kommer på banen i begge landskampene, vil han stå med 45 A-landskamper. Han debuterte i august 2014.

Tabelleder Norge spiller borte mot Slovenia i nasjonsligaen lørdag og hjemme mot Serbia tirsdag neste uke.

Tar Sverige-poeng mot Serbia (lørdag), samtidig som Norge vinner mot Slovenia, vil bety at gruppeseieren er sikret for det norske laget. To norske uavgjortresultater er også tilstrekkelig ettersom Norge og Serbia møtes i den siste kampen.

[ VIF-Strandberg ute av landslagstroppen med skade – Zachariassen inn ]