Hattrick-Heintz sikret seier for Sarpsborg: – Kunne hatt fem eller seks

Heintz avgjorde etter 73 minutter. Fire minutter før det hadde han utlignet etter en svært målrik første omgang som inneholdt hele fem mål.

Erik Brenden sendte gjestene fra Sørlandet i ledelsen før Anton Salétros og Heintz snudde kampen for vertene. Deretter snudde Ask Tjærandsen-Skau og Daniel Håkans kampen i Jervs favør igjen.

Heintz utlignet til 3-3 med 20 minutter igjen, før han selv avgjorde kampen noen minutter senere.

– Deilig kamp. Nå har vi blitt det laget som snur kampene i vår favør, og det er bra. Jeg kunne hatt fem-seks mål om jeg hadde vært mer kald i boksen. Nå er vi i en god stim selv om vi ikke er fantastiske, sa Heintz til Discovery.

De tre poengene gjør at Sarpsborg har seks poeng ned til Sandefjord på kvalifiseringsplass. Østfoldingene har våknet etter en horribel kamprekke og har tre strake seirer. Før det gikk de åtte strake kamper uten poeng.

– Vi roer ikke ned før sesongen er slutt. Vi har funnet på måter å tape på i lange perioder, men vi gjør en fantastisk kamp i dag og burde score flere mål, sa Sarpsborg-trener Stefan Billborn.

– Litt tom

Jerv er stadig tabelljumbo i Eliteserien etter at de gikk på sitt femte strake nederlag. Det skiller åtte poeng opp til Sandefjord, og to opp til Kristiansund på plassen over. Det gjenstår sju kamper av årets eliteseriesesong.

– Man er litt tom nå. Vi må bare ta med oss de positive tingene og jobbe med det som ikke var godt nok. Vi må snart begynne å vinne, sa Jerv-stopper John Olav Norheim.

– Når man scorer tre mål på bortebane, bør man være i nærheten av å vinne kampen. Det er for dårlig struktur, sa Jerv-trener Arne Sandstø.

Målrikt

Sarpsborg møter Sandefjord borte i neste runde, mens Jerv skal spille mot HamKam.

Jerv tok ledelsen etter fem minutter. Ballen ble stusset bakover i feltet etter et langt innkast, der Brenden ventet og satte ballen i mål.

Men seks minutter senere var lagene like langt. Saletros dro ballen langs dødlinjen før han avsluttet fra nærmest umulig vinkel. Ballen snek seg likevel under Jerv-keeper Øystein Øvretveit og i mål.

Etter 24 minutter scoret hjemmelaget igjen. Heintz fikk ballen inne i feltet, og etter et mislykket dribleforsøk fikk han pirket den i mål bak Øvretveit. Den ledelsen fikk ikke stå lenge. Jerv gikk rett i angrep, og kun sekunder senere bøyde Tjærandsen-Skau ballen i mål fra utenfor 16-meteren.

Hattrick-helt

Ti minutter senere skulle dagens femte finne nettet. Leandro Fernandes kriget til seg ballen på svært sterkt vis, før han sendte en ball i retning Håkans. Finnen fikk ballen med seg med et flott touch før han satte fart mot mål. Anders Kristiansen kom ut, men Håkans satte ballen over beinet på keeperen og i mål.

Etter 70 minutter bestemte Heintz seg for å snu kampen i vertenes favør. Først la Magnar Ødegaard et innlegg til Heintz, som sendte ballen i nettet. Tre minutter senere fullbyrdet han hattricket. Øvretveit fikk en finger på avslutningen fra 16-meterstreken, men kunne ikke holde ballen ute.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 23

Sarpsborg – Jerv 4-3 (2-3)

5831 tilskuere

Mål: 0-1 Erik Brenden (4), 1-1 Anton Salétros (10), 2-1 Tobias Heintz (23), 2-2 Ask Tjærandsen-Skau (25), 2-3 Daniel Håkans (35), 3-3 Heintz (68), 4-3 Heintz (72).

Dommer: Christian Moen, Løvenstad.

Gult kort: Eirik Wichne, Steffen Lie Skålevik, Sarpsborg, Torje Wichne, Leandro Fernandes, Amadou Diallo, Øystein Øvretveit, Jerv.

Lagene:

Sarpsborg (4-2-3-1): Anders Kristiansen – Eirik Wichne (Ole Jørgen Halvorsen fra 45.), Magnar Ødegaard, Anders Hagelskjær, Joachim Thomassen (Joachim Soltvedt fra 45.) – Serge-Junior Ngouali, Anton Salétros – Mikkel Maigaard, Simon Tibbling (Victor Torp fra 54.), Tobias Heintz (Steffen Lie Skålevik fra 77.) – Gustav Engvall (Jørgen Horn fra 87.).

Jerv (3-4-3): Øystein Øvretveit – Ole Martin Kolskogen (Erik Tobias Sandberg fra 67.), John Olav Norheim, Henrik Bredeli (Dylan Mboumbouni fra 67.) – Torje Wichne, Ask Tjærandsen-Skau (Jeremy Cijntje fra 64.), Leandro Fernandes, Mathias Haarup (Iman Mafi fra 45.) – Erik Brenden, Peter Wilson, Daniel Håkans (Amadou Diallo fra 67.).

Øvrige kamper: Bodø/Glimt – Haugesund 1-1 (0-0), Rosenborg – Lillestrøm 3-1 (2-0), Sarpsborg – Jerv 4-3 (2-3), Strømsgodset – Kristiansund 4-1 (2-0), Viking – Tromsø 2-2 (1-0), Vålerenga – Sandefjord 4-0 (2-0).

