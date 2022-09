Sæter-dobbel da RBK bykset opp på pallplass: – Føler meg ustoppelig

Sæter bidro med to mål for hjemmelaget, mens Tengstedt scoret ett. Sæter står nå med 13 scoringer denne sesongen. Danske Tengstedt har allerede rukket å score åtte ganger for trønderne siden overgangen fra danske Horsens tidlig i august.

– Det er helt fantastisk. Foran Norges soleklart beste fans. Helt rått. Man hører ikke seg selv tenke. Dette er det råeste jeg har vært med på, sa Sæter til Discovery og la til:

– Jeg føler meg ustoppelig, og uansett hvor dårlige kamper jeg har så vet jeg at det kommer nye sjanser. Så lenge jeg har fokus på det neste som kommer så tar jeg steg. I dag får jeg avkastning på det.

Duoens mål har hjulpet Rosenborg opp på tabellen, og med søndagens seier er de oppe på tredjeplass og poenget bak Lillestrøm. Bodø/Glimt ligger poenget bak Rosenborg igjen etter 1-1 mot Haugesund søndag.

– Jeg tenker at vi skal ha sølv eller gull, tredjeplasser samler vi ikke på, sa Sæter.

Rosenborg har fortsatt til gode å tape på hjemmebane denne sesongen. Sist gang det skjedde var da Lillestrøm vant 3-1 i oktober i fjor. Kanarifuglene greide ikke å gjenskape det søndag. Thomas Lehne Olsen scoret sitt første siden LSK-returen, uten at det hjalp laget til å få med seg poeng.

Drømmestart

Lillestrøm var lenge med i kampen om det helt store denne sesongen, men en rekke svake resultater har gjort at klubben har nok med å kjempe om en pallplass. De har to seirer på de siste sju kampene.

Rosenborg møter Kristiansund borte i neste runde, mens LSK tar imot Bodø/Glimt.

Etter kun seks minutter sendte Tengstedt hjemmepublikumet til himmels. Landsmann Carlo Holse banket til fra utenfor 16-meteren, og inne i feltet fikk Tengstedt en tå på ballen som satte LSK-keeper Mads Hedenstad ut av spill. TV-bildene viste at Tengstedt var offside, men linjedommeren vinket ikke.

Fem minutter senere var det spisskollega Sæters tur. Holse stjal ballen fra LSK-back Lars Ranger og slo ballen inn foran mål. Der kom Sæter i høy fart og pisket ballen opp i nettaket fra 16 meter.

Redusering og Sæter-dobbel

Tidlig i 2. omgang ga Lehne Olsen Lillestrøm håp med sitt første mål etter comebacket i Eliteserien. Spissen vendte opp på utsiden av 16-meteren og la ballen nede i hjørnet. Håpet ble imidlertid knust bare sekunder senere.

RBK gikk rett i angrep, der Tengstedt sendte Edvard Tagseth på løp langs linjen med en vakker hælflikk. Tagseth slo et flott innlegg som Sæter ventet på og stanget i nettet. Lillestrøm greide ikke sette RBK-forsvaret på de aller største prøvene og måtte tåle tap i Trondheim.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 23

Rosenborg – Lillestrøm 3-1 (2-0)

13.529 tilskuere

Mål: 1-0 Casper Tengstedt (5), 2-0 Ole Sæter (10), 2-1 Thomas Lehne Olsen (48), 3-1 Sæter (50).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Renzo Giampaoli, Tobias Børkeeiet, Casper Tengstedt, Erlend Dahl Reitan, Rosenborg, Hólmbert Fridjónsson, Lillestrøm.

Lagene:

Rosenborg (3-2-3-2): André Hansen – Erlend Dahl Reitan, Markus Henriksen, Renzo Giampaoli – Leo Cornic (Håkon Røsten fra 90.), Edvard Tagseth – Olaus Skarsem, Tobias Børkeeiet, Carlo Holse (Magnus Holte fra 90.) – Casper Tengstedt (Per Ciljan Skjelbred fra 75.), Ole Sæter (Victor Jensen fra 81.).

Lillestrøm (3-4-2-1): Mads Hedenstad – Espen Garnås, Igoh Ogbu, Colin Rösler (Kaan Kairinen fra 45.) – Lars Ranger (Aral Simsir fra 72.), Magnus Knudsen, Ifeanyi Mathew, Vetle Dragsnes – Ylldren Ibrahimaj (Hólmbert Fridjónsson fra 66.), Gjermund Åsen – Thomas Lehne Olsen.

Øvrige kamper: Bodø/Glimt – Haugesund 1-1 (0-0), Rosenborg – Lillestrøm 3-1 (2-0), Sarpsborg – Jerv 4-3 (2-3), Strømsgodset – Kristiansund 4-1 (2-0), Viking – Tromsø 2-2 (1-0), Vålerenga – Sandefjord 4-0 (2-0).

---