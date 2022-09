Heltestatus på omgang i Vålerenga

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Hittil denne jubelhøsten har det handlet mye om Osame Sahraoui, Stefan Strandberg og Odin Thiago Holm. Amor Layouni hadde en trøblete vår før bruddet inne i håndleddet ga ham smerter i høst. Denne kvelden pirket han inn 1-0, leverte en strålende prestasjon på 2–0 og var en hårsbredd fra hat trick foran Østblokka etter pause.

Men han hadde uansett levert. I likhet med et VIF-lag som misbrukte eventyrlige sjanser etter pause. Her ble det mye moro etter en treg første omgang.

17–83 i ballbesittelse sto det i den offisielle statistikken etter 20 minutters spill. Hva var dette? Jo, vi fikk se fotballens mange ansikter. Et lag kan ha ballen nesten hele tida uten å skape stort. Men det var uvant å se Vålerenga nesten uten ballkontakt det første kvarteret. Men det rettet seg altså, både i ballbesittelse og scoringer riktig vei.

I løpet av noen uker er avstanden mellom Lillestrøm og Vålerenga halvert. Ti poeng er blitt til fem og vi vet akkurat den duellen betyr mye for mange. Men det viktigste for VIF nå er ikke hvem de passerer, men om de kan erobre en Europaplass.

Nå er det to ukers landslagspause og Vålerenga leverer en rekke halvskadde spillere til diverse landslag. Stefan Strandberg spilte ikke søndag, men skal prestere for Ståle Solbakkens menn. Osame Sahraoui måtte gi seg med hoftesmerter før halvspilt kamp søndag og er usikker til U21-landslaget der Odin Thiago Holm allerede har meldt forfall av private årsaker.

Men kampen mot Sandefjord skulle vinnes, dette var hjemmekamp nummer en etter eventyrforestillingen mot Lillestrøm, og det var viktig å vise at det overraskende tapet for Kristiansund sist helg var en liten arbeidsulykke. Åpningen var overraskende tam, etter pause var mest ubegripelige at ikke mål nummer tre eller fire kom før det endelig løsnet. Petter Strand lurer vel på hvordan det var mulig. Og endelig løsnet det for Tobias Christensen og Jacob Dicko Eng som gjorde denne kvelden riktig festlig til slutt.

Sistnevnte spilte hele 2. omgang for Osame Sahraoui og Dicko Eng viste igjen hvilket talent han har. Viljen er der i hver bevegelse.

Nesten 10.000 tilskuere kom altså tilbake etter festen mot Lillestrøm, nå er det snaut to ukers pause før Strømsgodset kommer hit. Det ser ut som underholdningsverdien er sikret uansett hvem som er på banen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen