Hove-dobbel stoppet Godsets tapsrekke: – Godt etter en tøff periode

Målfesten brøt en Godset-rekke på fire kamper uten seier (tap i tre siste). Man måtte tilbake til 21. august sist gang drammenserne sto igjen som en vinner. Da ble Jerv knust 6-0 på Marienlyst.

Søndag bød Strømsgodset på et nytt scoringsshow. Gjestene fra Nordmøre hang bra med i første omgang, men ble til tider rundspilt etter hvilen.

– Dette kjentes godt etter en litt tøff periode. Vi har slitt med å bryte ned lag som spiller 3-5-2, men i dag gjorde vi noen offensive justeringer og fikk det til å flyte bra, sa Godset-trener Håkon Wibe-Lund til Discovery.

Hjemmelaget fikk raskt uttelling etter en solid åpningsoffensiv. Ved bakerste stolpe styrte Hove ballen i motsatt hjørne. Ledelsen kom etter et snaut kvarter.

Den ble doblet da Herman Stengel slo et strålende frispark tre minutter på overtid i første omgang. I boksen var Gustav Valsvik sterkest i duellspillet og stanget bestemt inn 2-0. Med det scoret han i tredje kamp på rad.

[ Sæter-dobbel da RBK bykset opp på pallplass: – Føler meg ustoppelig ]

Kontraster

Mellom målene spilte Kristiansund seg til et par store sjanser. Etter en halvtime utnyttet Sander Kartum et balltap fra Sondre Fosnæss Hanssen, men skjøt svakt til side for mål. Hanssen gjorde et godt returløp og forstyrret Kartum i avslutningsøyeblikket.

Noen minutter senere sendte Faris Pemi en ball i nærmeste stolpe. Også etter hvilen sløste KBK, og særlig dobbeltmuligheten i det 50. minutt var svær. Viljar Myhra sto fram med supert målvaktsspill.

I motsatt ende lyktes det langt bedre for Godset. Hove gjorde 3-0 på en markkryper fra 20 meter, og midtbanemannen er nå oppe i tosifret antall mål i Eliteserien denne sesongen. Ti minutter senere la Fred Friday på 4-0.

– Jeg kunne fort hatt tre-fire mål i dag, men jeg tar de to, smilte Hove i intervjusonen etterpå.

[ Hattrick-Heintz sikret seier for Sarpsborg: – Kunne hatt fem eller seks ]

Tilbakeslag

På tampen reduserte Pemi fra straffemerket. Stortapet i Drammen la en brems på KBKs redningsaksjon, som blant annet inneholdt tre seirer på rappen før søndagens oppgjør.

– I dag er vi dessverre tre hakk tilbake fra det vi har gjort i det siste. I dag var kanskje ni-ti mann under pari, og da er Godset mye bedre enn oss. Vi var på en god «run», og da er det kjipt at vi faller tilbake til gamle synder, sa KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad til Discovery.

Han måtte av banen med lysketrøbbel etter kun åtte minutters spill. Midtstopperen mente laget hans framsto for åpent og ble enkelt å spille mot.

Med sju runder igjen ligger Kristiansund nest sist på tabellen og er sju poeng bak HamKam på trygg grunn.

Landslagsspill setter Eliteserien på pause i snaut to uker. Strømsgodsets neste kamp er borte mot Vålerenga 1. oktober, mens Kristiansund tar imot Rosenborg dagen etter.

[ Layouni tlbake med to mål i ny hjemmeseier for Vålerenga ]

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 23

Strømsgodset – Kristiansund 4-1 (2-0)

4933 tilskuere

Mål: 1-0 Johan Hove (13), 2-0 Gustav Valsvik (45), 3-0 Hove (66), 4-0 Fred Friday (76), 4-1 Faris Pemi (str. 84).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Henrik Gjesdal, Liridon Kalludra, Kristiansund.

Lagene:

Strømsgodset (4-3-3): Viljar Myhra – Lars-Christopher Vilsvik (Fabian Holst-Larsen fra 81.), Sondre Fosnæss Hanssen, Gustav Valsvik, Thomas Grøgaard – Johan Hove, Jack Ipalibo (Emmanuel Danso fra 90.), Herman Stengel – Halldor Stenevik, Jonatan Braut Brunes (Albert Thorsen fra 82.), Fred Friday.

Kristiansund (3-5-2): Serigne Mor Mbaye – Sebastian Jarl, Dan Peter Ulvestad (Henrik Gjesdal fra 7.), Max Normann Williamsen – Snorre Strand Nilsen (Pawel Chrupalla fra 68.), Liridon Kalludra (Andreas Hopmark fra 68.), Amidou Diop, Sander Kartum (David Agbo fra 80.), Torgil Gjertsen – Faris Pemi, Brynjólfur Willumsson (Bendik Bye fra 68.).

Øvrige kamper: Bodø/Glimt – Haugesund 1-1 (0-0), Rosenborg – Lillestrøm 3-1 (2-0), Sarpsborg – Jerv 4-3 (2-3), Strømsgodset – Kristiansund 4-1 (2-0), Viking – Tromsø 2-2 (1-0), Vålerenga – Sandefjord 4-0 (2-0).

---