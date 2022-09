Glimt utenfor medaljeplass etter poengtap for FKH: – Må gå i oss selv

Med bare ett poeng falt Glimt ned til fjerdeplassen. Laget har 42 poeng, mens Lillestrøm og Rosenborg på plassene foran har henholdsvis 44 og 43.

Kjetil Knudsens gutter var ute etter å slå tilbake etter to strake serietap. Trolig røk gullmuligheten med 1-4-tapet mot Molde på eget gress i forrige hjemmekamp.

Jostein Grindheims menn kom til kampen fulle av selvtillit etter to seirer på hjemmebane mot Tromsø og Rosenborg. Gjestene var da også friskest fra start og satte vertenes forsvar på et par prøver innledningsvis. Blant annet hadde Mads Sande et skudd i stolpen.

Etter det første kvarteret kom Glimt bedre med og overtok banespillet. Spillet ble derimot litt for omstendelig, og tempoet manglet. Derfor ble det ingen mål før pause.

Fem minutter etter hvilen sendte Runar Espejord Glimt i ledelsen. Spissen fikk stå umarkert inne i feltet og fikk tid nok til å tre ballen helt oppe i vinkelen.

Ikke fornøyd

Etter 58 minutter stilnet Glimt-publikummet. Årsaken var at danske Julius Eskesen utlignet til 1-1 for gjestene. Han var våkent framme på bakre stolpe da Alexander Søderlund og Mads Sande begge bommet på pasningen gjennom feltet fra Peter Therkildsen.

– Det er sånn kamp hvor vi er nær i periode, men vi får ikke avslutningen i mål. Vi kan ikke si oss fornøyd, sa målscorer Espejord til Discovery.

– Vi har hatt det litt tøft i noen eliteseriekampen, så vi må nok gå litt i oss selv. Vi jobber for å løse det, men det går ikke akkurat på skinner for oss om dagen.

Rettferdig

– Vi er trygge i perioder, og resultatet er rettferdig etter spill og sjanser, mente Julius Eskesen etter sin første scoring i FKH-drakten.

Det var ventet at Bodø/Glimt skulle sette inn et høyere gir mot slutten, men den store offensiven uteble slik at Haugesund fortjent kunne reise hjem med ett poeng. I lagenes første møte i mai vant Bodø/Glimt 4-1.

Bortelaget kunne tatt alle poengene også, men Christos Zafeiris skjøt svakt over da han ble frispilt av Martin Samuelsen i sluttminuttene.

Kampfakta:

Eliteserien menn søndag, 23. runde:

Bodø/Glimt – Haugesund 1-1 (0-0)

6348 tilskuere

Mål: 1-0 Runar Espejord (48), 1-1 Julius Eskesen (57).

Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord.

Gult kort: Ola Solbakken, Bodø/Glimt, Søren Reese, Christos Zafeiris, Haugesund.

Lagene:

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted (Morten Konradsen fra 63.), Isak Helstad Amundsen, Marius Lode, Brice Wembangomo – Hugo Vetlesen (Albert Grønbæk fra 45.), Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Joel Mvuka (Amahl Pellegrino fra 64.), Runar Espejord (Lars-Jørgen Salvesen fra 74.), Ola Solbakken.

Haugesund (4-3-3): Egil Selvik – Peter Therkildsen, Søren Reese, Anders Bærtelsen, Thore Pedersen (Nikolas Walstad fra 63.) – Magnus Christensen (Bruno Leite fra 90.), Kevin Martin Krygård, Christos Zafeiris (Sebastian Tounekti fra 89.) – Mads Sande, Alexander Søderlund (Bilal Njie fra 76.), Julius Eskesen (Martin Samuelsen fra 76.).

Rosenborg – Lillestrøm 3-1 (2-0), Sarpsborg – Jerv 4-3 (2-3), Strømsgodset – Kristiansund 4-1 (2-0), Viking – Tromsø 2-2 (1-0), Vålerenga – Sandefjord 4-0 (2-0).

