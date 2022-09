Eikrem inn til stående applaus da Molde vant fylkesderbyet

Ola Brynhildsen, Markus André Kaasa og Kristian Eriksen scoret for serielederen som nå har 13 poengs forsprang på toppen av tabellen. Lillestrøm er nærmest på 44 poeng med sju kamper igjen.

– Det var deilig å komme inn og være med å bidra. Det er hard konkurranse her i Molde, så du må bruke sjansene dine. Da er det godt å få en for selvtilliten, sa Eriksen til Discovery.

– Vi tar det kamp for kamp og vet hvor hardt program vi har, sa målscoreren om poengdifferansen på topp.

Molde har nå ti strake triumfer i ligaen. Lillestrøm innehar rekorden med sine elleve strake i 1986-sesongen.

Markering

Før søndagens oppgjør ble det avholdt ett minutts stillhet for å markere bortgangen til Magnus Wolff Eikrems kjæreste, som døde natt til fredag. Molde-kapteinen var på benken og fikk applaus da han ble byttet inn sju minutter før slutt.

– Selvfølgelig blir alle påvirket av en sånn trist hendelse. Det sier litt om hvor sterk Magnus er at han stiller opp her i dag og vil være med. Det er vi glad for, sa Molde-trener Erling Moe til Discovery før kampstart.

Med tapet har AaFK vunnet bare én av sine siste ti seriekamper. De står med to strake tap og har tre poeng ned til Sandefjord på kvalifiseringsplass. HamKam er to poeng bak AaFK.

Molde møter Tromsø borte i neste kamp, mens Aalesund tar imot Viking.

Ledermål

Etter en rørende markering for Berit Ingeborgvik Talseth var det Molde som scoret kampens første mål.

Martin Linnes slo et flott innlegg som Brynhildsen fikk pannen på. AaFK-keeper Sten Grytebust reddet, men greide bare å slå ballen rett opp i luften. Brynhildsen skled deretter ballen i mål.

Tidlig i 2. omgang fikk Torbjørn Kallevåg en enorm mulighet til å utligne, men Linnes fikk kastet seg fram og blokkert foran åpent mål.

Stående applaus

På motsatt side kom både Brynhildsen og stjerneskuddet David Fofana til hver sine muligheter til å doble ledelsen, uten at de greide å overliste Grytebust.

Med sju minutter igjen av kampen ble Eikrem byttet inn til stående applaus, og kun sekunder senere doblet Kaasa ledelsen. Molde rullet flott opp før Mathias Løvik slo et flott innlegg langs bakken. Ballen gikk gjennom hele feltet og fant foten til Kaasa på bakerste stolpe. Han gjorde ingen feil.

Noen minutter senere kom innbytter Eriksen fri på kanten. han dro med seg ballen før han bøyde den flott i lengste hjørne.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 23

Molde – Aalesund 3-0 (1-0)

6251 tilskuere

Mål: 1-0 Ola Brynhildsen (23), 2-0 Markus André Kaasa (84), 3-0 Kristian Eriksen (87).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: Eirik Haugan, Molde, Dario Canadjija, Torbjørn Kallevåg, Aalesund.

Lagene:

Molde (3-5-2): Jacob Karlstrøm – Martin Bjørnbak, Eirik Haugan, Birk Risa – Martin Linnes, Markus André Kaasa (Johan Bakke fra 90.), Sivert Mannsverk, Emil Breivik (Magnus Wolff Eikrem fra 83.), Mathias Løvik (Niklas Ødegård fra 90.) – David Fofana (Magnus Grødem fra 83.), Ola Brynhildsen (Kristian Eriksen fra 65.).

Aalesund (3-4-3): Sten Grytebust – Besim Serbecic, David Fällman, Nikolai Hopland – Petar Golubovic, Dario Canadjija, Erlend Segberg (Henrik Melland fra 88.), Simen Rafn (Kristoffer Ødemarksbakken fra 79.) – Gilbert Koomson, Ebiye Moses (John Kitolano fra 79.), Torbjørn Kallevåg (Simen Bolkan Nordli fra 69.).

---