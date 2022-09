Dzeko knuste Viktorias hjemmestatistikk – niende mål mot samme klubb

Dzeko er oppe i ni europacupscoringer mot Viktoria. Tidligere har han gjort hattrick mot klubben for Roma både i mesterligaen og europaligaen, og han har to ganger scoret for Manchester City mot Viktoria i mesterligaen.

Viktoria Plzen hadde vunnet sine siste åtte hjemmekamper i europacupene og var ubeseiret i 11 hjemmekamper (10-1-0). Inter dominerte likevel fullstendig og var oppe i over 80 prosent ballbesittelse da Dzeko avsluttet en fin opprulling med ledermålet i det 20. minutt.

Et innlegg fra høyre ble tatt ned av Robin Gosens, som spilte videre til Joaquín Correa. Han fant i sin tur Dzeko, som plasserte ballen ved lengste stolpe.

Jindrich Stanek i Viktoria-målet hadde fine redninger på forsøk fra Dzeko, Gosens og Milan Skriniar, men da Pavel Bucha etter en time taklet med strakt bein rett på leggen til Nicolò Barella og ble utvist, ble det for vanskelig.

Dzeko spilte fram Denzel Dumfries med en pen pasning mellom beina på Lukas Kalvach, og nederlenderen doblet ledelsen i det 70. minutt.

Inter reiste seg etter 0-2 hjemme for Bayern München i CL-åpningen, mens Viktoria fikk en ny smell etter 1-5 i Barcelona. Senere tirsdag vender Robert Lewandowski tilbake til München i Barcelona-trøye for gruppas storkamp.

