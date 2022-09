Celtic vant «Old Firm» – knuste Rangers

Allerede etter åtte minutter gikk Celtic opp i føringen ved israelske Liel Abada.

Jota doblet ledelsen etter en halvtime spilt. Portugiseren ble spilt i bakrom og vippet ballen elegant over Rangers-keeper Jon McLaughlin. Fem minutter før pause noterte Abada seg for sin andre scoring for dagen.

Drøyt ti minutter før slutt gjorde McLaughlin en fryktelig keepertabbe da han spilte ballen rett i beina på David Turnbull. Han kunne enkelt plassere inn 4-0.

Celtic står med 18 poeng i ligaen. Den regjerende mesteren har fått en luke på fem poeng til Rangers på 2.-plass.

I midtuka spiller både Celtic og Rangers kamper i Champions League. Førstnevnte møter Real Madrid på hjemmebane, mens Rangers gjester Ajax.

