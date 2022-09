Liverpool avga poeng igjen – sjanserikt derby endte målløst

Liverpool er et godt stykke bak gullskjemaet. Laget har kun tatt halvparten av 18 mulige poeng.

Lørdag hadde de noen enorme sjanser til å slå hull på Everton, men flere treff i metallet og kjemperedninger fra Jordan Pickford sto i veien. Seks minutter på overtid så Mohamed Salah en avslutning gå i stolpen via Evertons sisteskanse.

Samtidig var ikke vertene ufarlige. Conor Coady trodde han hadde gitt Everton ledelsen med overkant av 20 minutter igjen, men nysigneringens scoring ble annullert etter en lang VAR-sjekk.

Kanonader

Kort tid før bød målvaktene i begge ender av banen på spill av ypperste merke. Først ryddet Pickford unna flere Liverpool-kanonader på hjørnespark.

Så tvang debutanten Neal Maupay fram en Alisson-redning.

Everton kom best ut fra start og fikk publikum med seg. Med et aggressivt gjenvinningsspill greide vertene å sette litt trykk på Liverpool, og etter en drøy halvtime var Tom Davies et stolpetreff unna 1-0.

Hett

De rødkledde naboene kviknet ordentlig til på tampen av første omgang. Da ble det plutselig hett rundt ørene på Pickford. Han fistet et skudd fra Darwin Núñez i metallet slik at ballen spratt ut i boksen igjen.

Der ble den fanget opp av Luis Díaz, som siktet mot motsatt kryss og traff aluminiumen.

Ingen mål betød at nok et derby på Goodison Park endte 0-0. Der har oppgjøret fått det resultat hele fem ganger siden 2015.

Everton er fortatt uten seier i den nye ligasesongen, men er blitt vanskelige å slå. Frank Lampards lag har spilt fire strake uavgjort etter to tap i PL-åpningen. Arsenal i knallform blir deres neste motstander på bortebane.

Til midtuka skal Liverpool til Italia for å møte Napoli i Champions League. Noen dager senere tar de imot Wolverhampton.

Kampfakta:

Premier League menn lørdag, 6. runde:

Everton – Liverpool 0-0

39.240 tilskuere.

Dommer: Anthony Taylor.

Gult kort: Amadou Onana, Jordan Pickford, Everton, Virgil van Dijk, Fabinho, Liverpool.

Lagene:

Everton (4-3-3): Jordan Pickford – Nathan Patterson, Conor Coady, James Tarkowski, Vitalij Mykolenko – Tom Davies (Idrissa Gana fra 61.), Amadou Onana, Alex Iwobi – Demarai Gray, Neal Maupay, Anthony Gordon (Dwight McNeil fra 82.).

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold (James Milner fra 58.), Joe Gomez, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas (Andrew Robertson fra 58.) – Harvey Elliott (Joël Matip fra 79.), Fabinho, Fábio Carvalho (Roberto Firmino fra 45.) – Mohamed Salah, Darwin Núñez (Diogo Jota fra 79.), Luis Díaz.

