Tuva Hansen sendte kvinnelandslaget til VM etter seier over Belgia

Belgia hadde en eventyrlig dobbeltsjanse tre minutter før full tid, men Ella Van Kerkhovens avslutning ble reddet på streken, og Sari Kees dundret returen i tverrliggeren. Uansett ville Norge vært VM-klar også med 1-1.

Ada Hegerbergs skade var malurt i gledesbegeret da Norge revansjerte seg for EM-fadesen med en helhjertet arbeidsøkt. Hun måtte hjelpes av banen etter å ha fått en vond smell noen minutter etter vinnermålet.

Tuva Hansen var kjempegod som venstreback og lot aldri belgierne slippe til på den siden. I det 61. minutt brøt hun en dårlig belgisk pasning midt på motstanderens halvdel, avanserte i høyt tempo og feide ballen i krysset. Hun hoppet og danset av glede bort til benken.

Gleden ble til bekymring noen minutter senere, da Hegerberg fikk en smell og ble liggende med store smerter. Hun ble trøstet av Guro Bergsvand mens hun fikk behandling på banen, men det ble ikke bruk for båren som ble hentet inn. Hun ble støttet av banen med en stor ispose på beinet.

Norge trengte ett poeng i Leuven for å bli VM-klar allerede fredag. Seieren betyr at tirsdagens hjemmekamp mot Albania blir første oppkjøringskamp til sluttspillet i Australia og New Zealand neste sommer. Kampen viste at Riises prosjekt fortsatt har en lang vei å gå, men hun har nesten 11 måneder og forhåpentlig mange kamper til å utvikle spillet hun ønsker å se.

Masse guts

– Alt kommer ikke til å sitte fra første dag, sa Julie Blakstad til NTB torsdag, og fikk rett i det. Men «gutsen» både Hegerberg og flere har snakket om var tilbake i laget, og et angrepslystent og målhungrig hjemmelag fikk se Norge vinne duellene i eget felt. Gang på gang feide Guro Bergsvand og Maren Mjelde ballen unna, mens Hansen viste at tiden da motstandere fikk herje på venstresiden i Norges forsvar kan være over.

Bare et par ganger i første omgang greide Belgia å sette Aurora Mikalsen på prøve, og dem besto hun med glans. Særlig da hun avverget Marie Minnaerts skudd fra kort hold på overtid i omgangen og så Justine Vanhavermaet styre returen rett utenfor. Et belgisk ledermål da ville gitt vertene både tro og energi.

Etter pause ble belgierne først mer desperate, så stadig mer resignerte da de forsto at det ambisiøse målet ikke ville oppnås. Stopperen Amber Tysiak burde nok vært utvist for å ha stoppet to norske overganger med sabotasjefellinger med bare et par minutters mellomrom, men en snill dommer lot henne slippe med tilsnakk for den siste.

Stramt

Norge forsvarte seg i en stram 4-5-1-formasjon og ga ikke Belgia mye rom til å spille. I Tine De Caigny og Janice Cayman mistet Belgia to av sine best offensive spillere rett før kampen. Stjernespissen Tessa Wullaert spilte i en fri rolle bak tre frontspillere i lagets desperate forsøk på å skaffe firemålsseieren som måtte til for å ta fra Norge gruppeseieren, og foran et utsolgt stadion var også belgierne fulle av guts.

Bare England har scoret flere mål enn Belgia i VM-kvalifiseringen. I EM falt Norge sammen i møtet med engelske spillere drevet fram av fullsatte tribuner, denne gang sto de imot.

Selvsagt er ikke Belgia i nærheten av like gode som England, og Den Dreef i Leuven er ikke Premier League-arenaen til Brighton. Men det var likevel en prøve å bestå.

Unik rekke

Norge skapte lite selv, men kom til noen halvsjanser og en stor i første omgang. Kampens første hjørnespark ble presist slått av Guro Reiten i det 43. minutt, og ved lengste stolpe var både Mjelde og Hegerberg veldig nær ved å klemme den i mål fra kort hold. Det var kampens beste mulighet til da. Belgia fikk som nevnt en enda større på overtid av den første omgangen, men halvveis var Norge nærmere VM og Belgia lenger unna.

Da Tuva Hansen scoret, var det klart at Norge for 21. gang på rad har lykkes i en EM- eller VM-kvalifisering. Ingen annen nasjon kan vise til samme rekke. Norge er en av fem nasjoner som har kvalifisert seg til samtlige VM-sluttspill, nå ni stykker. De øvrige er USA, Tyskland, Sverige og Brasil.

