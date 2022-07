Mikkelsen takker nei til Glimt: – Veldig smigret

– Først og fremst vil jeg si at jeg er veldig smigret og ydmyk over interessen de har vist overfor meg. Også har da avgjørelsen falt på at jeg velger å takke nei til Glimt nå, sier Mikkelsen til iTromsø.

Unggutten har imponert i Tromsø-drakten de siste sesongene, og det har skapt interesse fra flere større klubber. Ifølge lokalavisen har både Lillestrøm og Glimt lagt inn bud på angrepsspilleren.

– Blant annet føles det ikke rett å forlate TIL i dette overgangsvinduet, mener Mikkelsen.

21-åringen bekrefter at også Lillestrøm har vært på banen, men at det er lite trolig at en overgang til «kanarifuglene» skjer i sommer.

– Det går i mye av det samme som med Glimt, men man vet aldri hva som kan skje i fotballen, sier Mikkelsen.

Ifølge iTromsø skal TIL kreve bortimot 10 millioner kroner for det unge talentet, og det skal både Glimt og LSK være villig til å matche.

[ Advarer Aarflot om overgang til Tromsø: – I tidligste laget ]