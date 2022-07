Blakstad har ventet lenge nok på EM-moroa

Normalt går det trekvart år eller deromkring fra et lag sikrer sluttspillplass til moroa er i gang. Denne gang var ventetiden ett år, åtte måneder og ti dager. EM skulle vært arrangert i fjor sommer, men ble utsatt for å unngå kollisjon med mennenes koronautsatte EM og det koronautsatte Tokyo-OL.

– Det føles veldig deilig å være her nå. Det er strøkne forhold, og jeg begynner å kjenne på at det nærmer seg kamp, sier Blakstad til NTB.

20-åringen fra Ottestad har siden debuten mot Wales i oktober 2020 lagt på til 15 landskamper. Hun har også byttet ut Rosenborg-drakten med Manchester Citys og gjennomført sitt første halvår som englandsproff blant annet med to cupfinaler.

[ Hegerberg klar for nytt sluttspill med Norge: – Må finne balanse ]

Stigende kurve

Kanskje er det ikke så dumt at EM ble utsatt ett år. På denne tiden i fjor hadde landslaget en fæl rekke bak seg med tre strake tap og 1-11 i målscore (blant annet den historiske 0-7-smellen i Nederland). Nå kommer laget til EM med fem strake seirer bak seg, med 13-3 i målscore.

– Vi har hatt en stigende kurve under EM-oppkjøringen. Vi møtte ganske god motstand i de siste kampene, og vi slo både New Zealand og Danmark. Det ga en følelse det er viktig å ta med seg inn i EM. Jeg er fornød med oppkjøringen, sier Blakstad.

Hun synes ikke det er rart at laget har tatt steg fra kamp til kamp,

[ EM-stjernene imponert over J19-laget: – Utrolig kjekt å se ]

Gunstig

– Jo mer man er sammen, desto bedre kjemi får man med lagvenninnene. Det har vært veldig gunstig for oss å få denne perioden der vi kan være lenge sammen. I løpet av et år er det ikke så ofte at vi opplever det. Med seier i de siste kampene går vi inn i EM med selvtillit.

Ingen i den norske troppen lar seg lure til å si at åpningskampen mot Nord-Irland blir grei skuring, heller ikke Blakstad.

– Nord-Irland er et lag vi bør slå både med tanke på våre EM-muligheter og ut fra nivå og ranking, men vi kommer ikke til å undervurdere dem. Vi er innstilt på at det kommer til å bli en tøff kamp, sier hun.

Torsdag vil høyresiden i nordirenes forsvar garantert få noen utfordringer fra Blakstad og Guro Reiten.

[ Neppe overraskelser i Norges lag mot Nord-Irland ]