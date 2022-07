Neppe overraskelser i Norges lag mot Nord-Irland

Slik så det iallfall ut i formasjonsøkta under tirsdagens åpne trening på Brightons treningsanlegg. Onsdag stenges treningen samme sted etter et kvarter, og om Martin Sjögren vil stå for noen overraskelser, kan han drille dem da.

Sjögren brukte følgende lag under mesteparten av tirsdagens økt (4-4-2): Guro Pettersen – Anja Sønstevold, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Julie Blakstad – Amalie Eikeland, Ingrid Syrstad Engen, Frida Maanum, Guro Reiten – Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg.

Skader påvirket laguttaket i begge oppkjøringskampene, men tirsdag trente alle 23 for fullt, for annen dag på rad.

Mot slutten av formasjonsøkta gjorde Sjögren endringer i seks posisjoner og byttet til dette laget: Pettersen – Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Thorisdottir, Anna Jøsendal – Karina Sævik, Vilde Bøe Risa, Syrstad Engen, Elisabeth Terland – Graham Hansen, Hegerberg.

Det ble spilt 11 mot 11 på stor bane, og motstanderlaget opptrådte i en formasjon lik den Nord-Irland trolig vil benytte torsdag.

