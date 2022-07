EM-stjernene imponert over J19-laget: – Utrolig kjekt å se

– Vi har sett de fleste kampene og er veldig imponert. Det var veldig spennende sist mot Sverige, der den andre kampen i gruppa også hadde betydning for utfallet, sier Guro Reiten til NTB. Hun bet seg særlig merke i Oda Johansens matchvinnerscoring.

– Jeg hadde vært veldig fornøyd om jeg scoret et sånt mål, sier hun om venstrekanonen i nærmeste kryss fra hjørnet av 16-meteren etter et cornertrekk.

Mange av spillerne i EM-troppen i England har tidligere vært med på J19-sluttspill. Fire av dem var med forrige gang i 2019, da Norge ble slått ut i gruppespillet med fire poeng. Det var Julie Blakstad, Anna Jøsendal, Elisabeth Terland og Celin Bizet Ildhusøy. Nå følger de med på neste generasjon.

– Vi har sett de kampene vi har hatt mulighet til å se, og til og med hatt det på ved middagsbordet. Det er utrolig kjekt å se at de gjør det så bra, sier Jøsendal til NTB.

– Det er sykt kult at de får det til. De har slått veldig god motstand og ble gruppevinner også. Det er godt å se at det gror så godt bak oss, sier Blakstad.

Gode råd

Ada Hegerberg røpet under tirsdagens pressemøte at det har vært litt kommunikasjon mellom de to norske EM-troppene.

– Vi har fulgt med og sett på matchene. De skal vite at vi følger med og heier på dem. Vi har også hatt en liten dialog, og vi har bedt dem innse at det er prestisje i det de gjør, men at de ikke må bli overstresset. De må slippe ned skuldrene og vise kvalitetene sine, sier hun.

Frankrike er motstander for Hege Riises J19-lag i onsdagens semifinale i Tsjekkia, som spilles dagen før Hegerberg og hennes lagvenninner innleder sitt mesterskap i England.

Fem spillere fra årets EM-tropp (Reiten, Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Maria Thorisdottir og Anja Sønstevold) spilte J19-EM i 2011, da Norge tok seg helt til finale med klare seirer over Nederland og Spania, før laget ble knust av Tyskland i finalen. Bare to år senere spilte fire spillere fra det J19-laget (Hegerberg, Graham Hansen, Cathrine Dekkerhus og Kristine Hegland/Minde) EM-finale for senior mens Melissa Bjånesøy, som ble måldronning i J19-EM, satt på benken.

Kul opplevelse

– Det gikk ikke så bra da jeg spilte EM-finale med J19, men det er likevel noe man tar med seg videre. Det var en opplevelse, sier Reiten.

Det er de andre med sluttspillerfaring fra J19 enige i.

– Det var en skikkelig kul opplevelse, og det som har skjedd tidligere viser at det er fullt mulig for spillerne på det laget å få være med i et EM også på seniornivå, sier Jøsendal.

– Vi kan lære av hverandre, og så kan de se opp til oss som har vært i deres sko og se mulighetene for å ta steget opp på seniorlandslaget, mener Blakstad.

Norge har vært i finale i J19-EM tre ganger (2003, 2008, 2011), men har ennå til gode å vinne. Om Norge skulle slå Frankrike i semifinalen, spiller laget finale lørdag.

