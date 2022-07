Hegerberg klar for nytt sluttspill med Norge: – Må finne balanse

– Jeg er spent, og jeg kjenner på en forventning, ikke minst til meg selv. Vi ser at det blir ekstrem oppmerksomhet om oss i mesterskap. Nå må vi finne balansen og være konsentrerte samtidig som vi koser oss med det. Trøkk er noe vi vil ha, sa hun da hun møtte mediene etter Norges trening på Premier League-laget Brightons treningsanlegg i Lancing.

– Jeg føler meg bra. Jeg fikk en liten pause etter sesongslutt, og har fått et par uker til virkelig å komme i gang igjen. Jeg kjenner av erfaring at det er i ferd med å kicke inn, og jeg skal nok få dratt fram noe av det jeg gjorde i Lyon i slutten av sesongen.

Jakten på balanse gjelder ikke bare mellom konsentrasjon og kos.

– Når vi er samlet i lang tid, må vi holde balansen mellom behovet for fritid alene og den gode stemningen innad i troppen. Jeg synes vi har gjort det. Vi har brukt tid i lag, men også fått noen fridager så vi ikke blir lei. Det er en veldig «go» innad i laget, og nå er vi utålmodige etter å komme i gang.

Fortjent flaks

Hun ble konfrontert med Norges ambisiøse målsetning om å ta medalje.

– Ganske mye skal klaffe for at vi når det målet, men vi er godt forberedt. Man er også nødt til å ha litt flaks, men jeg tror et lag som er godt forberedt, kan ha det også. Nå er oppkjøringen gjennomført, og vi fokuserer på den første kampen mot Nord-Irland. Det er den som betyr noe nå.

Nord-Irland er et lag Norge har pleid å kjøre over, blant annet med to ganger 6-0 i kvalifiseringen til dette mesterskapet. Men for Hegerberg vil seier over Nord-Irland være en ny opplevelse. Hennes hittil eneste landskamp mot nordirene var debutkampen som 16-åring, da Norge høsten 2011 gikk på et av sine mest ydmykende tap med 1-3 i EM-kvalifisering.

– Jeg har blandede følelser fra den kampen. Selv om vi tapte, var det veldig stort å debutere, sier hun.

I sin 71. landskamp håper 26-åringen på et helt annet resultat, men hun tar ikke noe for gitt.

Veien inn

– Det er ofte spenning og nervøsitet i den første kampen i mesterskap, og mye debutnerver. Det handler om å få rytme i spillet vårt, og det kan være vanskelig i første kamp. Men vinner vi den, er vi inne i mesterskapet, sier hun.

Hegerberg er klar for sitt fjerde sluttspill med Norges kvinnelandslag. I EM for fem år siden gikk det helt galt, og de tre tapene ble hennes siste landskamper på over fire og et halvt år.

I 2015 var Hegerberg en av stjernene da Norge tok seg til åttedelsfinale i VM, mens hun i 2013 spilte EM-finale som 18-åring. Det endte med knepent tap for Tyskland foran 41.301 tilskuere på Friends Arena utenfor Stockholm.

– Det var en helt utrolig opplevelse, og vi var veldig nær å bli europamester. Det viste at det er mulig. Det skal veldig mye til for at vi skal greie det nå, men vi er ikke her bare for å være med, sier Hegerberg.

– Vi er ambisiøse, men vi må også være brutalt ærlige og ikke tro at vi er verken bedre eller dårligere enn vi er. Vi prøver å bygge en kultur der vi kan pushe hverandre og være litt hard med hverandre. Dette er en god gruppe, med en blanding av ungdom og erfaring, sier hun.





– Vi er spente, men vi gleder oss mest.









