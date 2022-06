Ødegaard: – Jeg liker tøft kampprogram

Ikke siden «bronselaget» under OL i 1936 har Norges landslag spilt fire kamper på elleve dager.

– Mange er negative til å spille mange kamper på kort tid, men jeg synes det er kult og trives med det. Drømmen er å spille både midtuke og helg. Det er det man må gjøre om man vil spille de største turneringene, sier Ødegaard før søndagens kamp mot Sverige.

– Det er slutten av en lang sesong, og for noen kan det bli litt voldsomt, men for meg er det fire kule kamper.

Ødegaard er helt alene om å ha startet alle 17 kamper så langt under Ståle Solbakken, og han har spilt hvert minutt i de sju siste, deriblant alle tre så langt under denne samlingen.

– Mellom kampene handler det om å koble av og restituere. Det gjelder å spise og sove. Det mentale er kanskje det mest utfordrende. Det har vært en lang samling, og det brøt opp litt med en fridag etter bortekampen mot Sverige. Jeg tror det var bra for mange, å få koble av og samle krefter, sier han.

Til sin rett

Ødegaard har lenge vært en viktig mann for Norge, men han er blitt enda mer sentral den siste tiden.

– Jeg føler at jeg kommer mer til min rett etter at vi la om formasjonen (til 4-3-3/4-5-1). Som indreløper spiller jeg i samme posisjon som jeg gjør i Arsenal. Det er enklere å komme i de rette posisjonene da enn når jeg spiller på kant. Det har hjulpet meg, og viktig er det også at laget har tatt steg. Da blir det enklere for meg og alle andre å se bra ut, forklarer han.

Ståle Solbakken påpeker at landslaget begynte å bruke Ødegaard på den måten før Arsenal gjorde det.

Bedre fysikk

– Det gjelder å få ham høyt i banen ofte. Han har mye å si for vårt grunnspill, og han har en litt friere rolle enn den andre indreløperen til å finne sin posisjon og være playmaker, sier landslagssjefen.

– Han har en klubbhverdag der han får stort ansvar, og hans fysikk er også blitt markant bedre bare i løpet av den tiden jeg har hatt denne jobben. Han er den som har stått distansen best.

Ødegaard loggførte 2793 Premier League-minutter fordelt på 36 kamper sist sesong. I fjor ble kapteinen ofte byttet ut mot slutten av landskampene, nå står han på banen til slutt.

