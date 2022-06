Solbakken til svenskene: – Slutt med unnskyldninger!

– Jeg tenker at dere beklager dere fælt. Hvis jeg skulle leke svensk landslagssjef, så ville jeg sette Olsen i mål, Krafth på høyre og Augustinsson på venstreback, de er alle klare. Jeg ville hatt Lindelöf som stopper, han er ikke klar, men ved siden av ham er det utrolig jevnt. På sentral midtbane ville det være Cajuste, Forsberg og Claesson, på topp Elanga, Kulusevski og Isak. Jeg tror alle de spiller, og da har dere trøbbel på én posisjon, sa han.

– Dere har også to glimrende trenere, kort reise, stor rutine og veldig mange mesterskap. Slutt med unnskyldningene! Nå spiller vi fotball, og så ser vi hvem som er best.

Det har vært veldig mye snakk om skadene på stopperplass i den svenske troppen, og om de fire utelukkelsene laget så langt har pådratt seg (to var ute mot Serbia, to er ute mot Norge). Men bortsett fra Lindelöf mener ikke Solbakken at svenskene må unnvære viktige spillere på Ullevaal.

Selv har Solbakken fortsatt en skadefri tropp. Så bra er situasjonen at han kunne permittere Brede Moe og sende ham på treningsleir med Bodø/Glimt.

– Jeg hadde en avtale med Kjetil Knutsen om at vis vi hadde fem klare midtstoppere før siste kamp så skulle Brede få reise. Han forlot hotellet i dag tidlig. Ellers er alle friske og raske, tror jeg, selv om vi som alltid må telle opp etter treningen, sa landslagssjefen.

– Jeg tror det blir en jevn og tett kamp der Sverige kommer til å ha sine perioder og vi våre. Vi må selvfølgelig ha høyere nivå enn vi hadde i første omgang mot Slovenia. Spiller vi som da, får vi veldig store problemer.

