Landslagets tøffeste kampprogram siden bronselaget

– Det er sikkert noen som er slitne i kroppen, og noen er slitne i hodet, som kan være en like stor utfordring, sier Ståle Solbakken foran søndagens kamp, dit Norge kommer som gruppeleder etter borteseire mot Serbia og Sverige og uavgjort mot Slovenia.

Det blir bare tangering av rekorden for tett kampprogram når svenskene kommer til Ullevaal på jakt etter revansj. Det sagnomsuste «bronselaget» skaffet seg sitt navn gjennom fire kamper på elleve dager under Berlin-OL i 1936.

Den gang ble Tyrkia slått 4-0 i åttedelsfinalen 3. august og Tyskland 2-0 i kvartfinalen 7. august, før Italia vant 2-1 i semifinalen 10. august. Til sist ble Polen slått 3-2 i bronsekampen 13. august.

Stålkvinner

At det går an å levere gode resultater tross et brutalt hardt kampprogram har også Norges kvinnelandslag vist ved flere anledninger. Da Norge ble verdensmester i 1995, var det ved å vinne seks kamper i løpet av bare 13 dager. Det var to hviledager mellom gruppespill og kvartfinale, og mellom semifinale og finale. Ellers spilte laget annenhver dag.

Selv det er ikke rekord for kvinnene. Da Norge vant Fifas kvinneturnering (prøve-VM) i Kina i 1988, var det ved å spille seks kamper på tolv dager. Da var det kamp annenhver dag, med ett eneste unntak: To dager mellom gruppespill og kvartfinale.

Tre på rad

Landslaget for menn har hatt et enda tettere program om vi bare går langt nok tilbake i historien, riktig nok ikke over så mange kamper. I OL-turneringen i Antwerpen i 1920 spilte Norge tre kamper på like mange dager.

En gang har Norges landslag for menn også spilt to offisielle A-landskamper samme dag. 12. august 1987 ble det 0-0 mot Sverige på Ullevaal samme dag som 0-1-tapet for Sovjetunionen i OL-kvalifisering i Moskva, men det var selvsagt to helt ulike lag som spilte de to kampene.

