Drillo fornøyd – Norge nærmer seg de beste igjen

Norge møter Slovenia torsdag og Sverige søndag i Uefas nasjonsliga. Begge kampene spilles på Ullevaal.

– Ja, det kan det, svarer Drillo på spørsmål om landslaget nå er kapabelt til å yppe seg mot de beste lagene i verden.

Olsen trente Norge til VM-sluttspill både i 1994 og 1998.

Norge slo Serbia 1–0 og Sverige 2–1 i bortekamper forrige uke og er inne i en god stim.

– Den største positive endringen går jo på den defensive organiseringen. Den er veldig solid med riktig avstand mellom lagdelene og riktig mann som støter på ballfører hele tiden, selv om jeg skulle ønske meg enda litt mer tempo i den delen av spillet, sier Drillo til NTB.

– Jeg, og sikkert flere med meg, var litt skeptisk til den bakre fireren før kampene i forrige uke. Der dukket det jo opp en (Leo Skiri) Østigård som har innfridd til de grader. Mot Serbia kom det mange innlegg mot Norge, men han var konge i lufta og klarte seg bra på bakken også.

Rar

– Begge førsteomgangene mot Serbia og Sverige var veldig gode. Det er litt bekymringsfullt det som skjer etter pause i begge kamper. Ståle (Solbakken) sa til meg etter Serbia-kampen at mye trolig skyldtes varmen, sier Olsen og peker på at det var over 30 varmegrader i Beograd, og med mange spillere som har hatt et hardt kampprogram.

– Jeg synes jeg så litt av det samme mot Sverige. Kampen mot Sverige var rar. Vi kunne fort fått 1–1 i begynnelsen av andre omgang. Så scoret vi 2–0 nesten uten å ha vært borti ballen i 2.-omgangen. Det gledet jo meg litt ekstra med langpasning og stuss før målet, sier Drillo.

– Så kunne det jo blitt både tre, fire og fem null utover i kampen.

Hyllest

I Erling Braut Haaland har Norge fått sin Zlatan Ibrahimovic, en spiller som ut av nesten ingen ting kan lage mål.

– Han har en veldig teft på hva han skal gjøre uten ball også. Han er ikke bare flink med ballen og å sette den der den skal. Med en slik mann på banen skal det mye til at Norge går av banen uten å score, sier Drillo.

Vinner Norge ytterligere kamper i juni, ligger det an til at laget tar et jafs på den kommende Fifa-rankingen. Den offentliggjøres 23. juni.

Norge er for øyeblikket nummer 41.

FAKTA

Fakta om seiersprosent for Ståle Solbakken og Egil «Drillo» Olsen med A-landslaget fotball menn:

* Kamper (seier, uavgjort og tap) og seiersprosent:

* Solbakken: 16 (10-3-3): 62,5

* Olsen første periode: 88 (46-26-16): 52,2

* Olsen andre periode: 49 (25-8-16): 51,0