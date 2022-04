Uefa skal etterforske bråket etter Glimt-seier over Roma

Det europeiske fotballforbundet bekrefter i en uttalelse at det blir åpnet disiplinærsak. En egen etterforskningsleder er allerede utpekt.

Glimt slo Roma 2-1 etter en snuoperasjon i andre omgang på Aspmyra torsdag. Det var den første av to kvartfinalekamper mellom lagene i conferenceligaen. Etterpå steg temperaturen inne i garderobeområdet.

Der oppsto det en situasjon mellom Knutsen og Santos. Politiet ble tilkalt for å håndtere den. Kort tid etter hevdet Roma-kaptein Lorenzo Pellegrini overfor italienske medier at det var Knutsen som gikk til «angrep» på Santos.

Kvelertak

Glimt er av en helt annen oppfatning. Klubben mener Roma-leiren drev med «systematisk provokasjon» i forkant, under og etter europacupoppgjøret.

«Romas oppførsel er ikke bare et fysisk angrep på Kjetil Knutsen, det er et systematisk angrep på Glimts verdier. Vi kan ikke som en liten klubb stå med lua i hånden og godta en slik oppførsel», skrev Bodø/Glimt i en pressemelding fredag.

Knutsen hevder han ble tatt kvelertak på. Han beskriver tumultene med en av José Mourinhos assistenter slik:

– Alt kulminerte i et fysisk angrep på meg i spillertunnelen. Vanligvis er jeg slik av natur at jeg ville trukket meg unna. I dette tilfellet ble jeg fysisk angrepet. Han tok grep rundt halsen min og skjøv meg inn i veggen. Det er helt naturlig at jeg da måtte forsvare meg, sier Knutsen.

Politianmeldelse

Etter bråket kom det fram at ingen ville anmelde saken til politiet. Glimt-ledelsen landet på en annen konklusjon dagen derpå. Bodø-klubben viser til at det finnes en video av hendelsen, og der skal det være bevis for at Knutsen ble angrepet.

– Glimt ser ikke noe annet valg enn å politianmelde Nuno Santos på bakgrunn av det fysiske angrepet på Kjetil Knutsen. Det er helt uholdbart med en slik oppførsel, sier Glimts daglig leder Frode Thomassen.

Uefa er i besittelse av videoen. Bodø/Glimt krever at den blir gjort offentlig.

– Vi er trygge på at en objektiv instans vil gå forbi uriktige påstander fra Romas trenerteam, sier Thomassen.

Glimts returkamp mot Roma spilles i Italia skjærtorsdag.

