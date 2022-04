Glimt politianmelder Romas keepertrener – har sett video av hendelsen

– Glimt ser ikke noe annet valg enn å politianmelde Nuno Santos på bakgrunn av det fysiske angrepet på Kjetil Knutsen. Det er helt uholdbart med en slik oppførsel, sier Glimts daglig leder Frode Thomassen i en pressemelding.

Etter kampen steg temperaturen inne i garderobeområdet på Aspmyra stadion. Politiet ble tilkalt, og en situasjon mellom Glimts trener Kjetil Knutsen og keepertrener Nuno Santos oppsto. Italienske medier, og Roma-kaptein Lorenzo Pellegrini, melder om en situasjon der det var Knutsen som gikk til «angrep» på Santos og ikke motsatt. Glimt er av en annen oppfatning.

«Romas oppførsel er ikke bare et fysisk angrep på Kjetil Knutsen, det er et systematisk angrep på Glimts verdier. Vi kan ikke som en liten klubb stå med lua i hånden og godta en slik oppførsel.», skriver Glimt i pressemeldingen.

– Dette er en systematisk provokasjon, manipulasjon og til slutt utøvelse av fysisk vold mot Kjetil Knutsen. Vi er trygge på at en objektiv instans vil gå forbi uriktige påstander fra Romas trenerteam, sier Thomassen.

[ Kaotisk og ampert i Bodø etter Glimt-seieren. Politiet tilkalt ]

Kvelertak

Knutsen hevder han ble tatt kvelertak på.

– Alt kulminerte i et fysisk angrep på meg i spillertunnelen. Vanligvis er jeg slik av natur at jeg ville trukket meg unna. I dette tilfellet ble jeg fysisk angrepet. Han tok grep rundt halsen min og skjøv meg inn i veggen. Det er helt naturlig at jeg da måtte forsvare meg, sier Knutsen.

«Glimt vet at det eksisterer en video av hendelsen, som viser angrepet på Knutsen fra representanter for Romas støtteapparat. Denne videoen har klubben sett. Vi krever at offentligheten får tilgang til denne videoen som Uefa besitter.», heter det i bodøværingenes pressemelding.

[ Mourinho irritert etter nytt Aspmyra-tap – avfeide Knutsens kritikk ]

Ikke politietterforskning

Nordland politidistrikt kom torsdag med følgende pressemelding.

– I forbindelse med hendelse som skjedde i spillertunnelen etter kampen, var politiet på stedet med flere patruljer da situasjonen var noe uoversiktlig i det meldingen kom inn. Da politiet kom til stedet var situasjonen under kontroll, og det var ikke nødvendig for politiet å gripe fysisk inn på stedet. Politiet fikk forklaring fra de aktuelle partene på stedet, og det var ikke behov for ytterligere tiltak, opplyses det i pressemeldingen.

– Ut over dette vil ikke politiet uttale seg om forholdene på stedet. Enhver part kan anmelde slike forhold i ettertid. Politiet har per nå ikke mottatt noen anmeldelse, forteller politiet.

Politiet skriver at de er kjent med at det kommer en pressemelding, men henviser til Bodø/Glimt for ytterligere kommentarer.

NTB har kontaktet Uefa for å få en kommentar, men forbundet har ikke besvart henvendelsene.

Roma står med to tap og en uavgjort på sine tre møter med Glimt. Returoppgjøret spilles torsdag i Roma. Da er det en semifinaleplass det skal kjempes om.

[ Vetlesens stupheading sørget for at heroiske Bodø/Glimt slo Roma igjen ]