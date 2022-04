Norsk politi vurderer å sende flere betjenter til Roma – skal passe på Glimt-fansen

Glimt vant 2-1 i den første av to kvartfinalekamper. Returen spilles i Italia skjærtorsdag, og der kan det bli mer norsk politi til stede enn planlagt. De skal ivareta bortefansens sikkerhet.

– Vi kommer til å være representert der nede. Vanligvis er vi to, men nå kan det bli aktuelt å sende flere politibetjenter nedover, sier avsnittsleder Vegard Kristiansen i Nordland politidistrikt til Nettavisen.

Nye planer må legges etter torsdagens tumulter mellom Glimt-trener Kjetil Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos. Klubbene har helt ulike historier om hva som skjedde i garderobeområdet etter kampslutt.

Roma-leiren anklaget tidlig Knutsen for å ha angrepet Santos. Fredag ble det blankt avfeid av Glimt, som beskyldte italieneren for å spre usannheter. Knutsen har forklart at han forsvarte seg da Santos tok kvelertak på ham.

– Vi var i gang med planleggingen, men ting har endret seg. Nå må vi i ytterligere dialog med Glimt og italiensk politi. Vi er nødt til å gjøre ytterligere sikkerhetstiltak, forteller Kristiansen og viser til at det i Italia er tegnet et bilde av Knutsen som den skyldige part.

Et nettsted for Roma-supportere har oppfordret til å synge mot Glimt-sjefen når lagene møtes på nytt på Olimpico.

Kristiansen sier til TV 2 at det ligger an til å bli et annerledes opplegg fra sist gang norsk politi var i Roma i forbindelse med en Glimt-kamp. I fjor høst spilte gultrøyene 2-2 der i gruppespillet.

– Det kan være at man vil se mer synlig politi rundt våre egne supportere.

[ Uefa skal etterforske bråket etter Glimt-seier over Roma ]