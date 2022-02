Sjansesløseri fra Ronaldo og Bruno da United og Watford delte poengene

Watford hadde ikke holdt nullen denne sesongen før Hodgson tok over som trener 25. januar, men lørdagens «smultring» var deres tredje på seks ligakamper under den 74-år gamle treneren.

At Watford ikke slapp inn mål i kampen mot Ralf Rangnicks United var nesten et under. Både Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes kunne scoret ved flere anledninger, men fikk ikke ballen i mål.

Watford hadde lite å by på offensivt, annet enn et par små sjanser i andre omgang. Likevel kan London-laget si seg fornøyd med nok et poeng mot «de røde djevlene» denne sesongen, etter å ha vunnet 4-1 i det motsatte oppgjøret.

Det var den siste kampen United ble ledet av Ole Gunnar Solskjær, som fikk sparken like etter tapet mot London-laget.

Da scoret Josh King ett mål mot gamleklubben, men nordmannen gikk målløs av banen i lørdagens oppgjør etter 63 minutters spill.

Manchester United ligger fortsatt på 4.-plass, men har bare to poengs forsprang på Arsenal, som har tre kamper til gode på Rangnick og co.

Annullert Ronaldo-mål

Størsteparten av de store sjansene til Manchester United kom i førsteomgang, i tillegg til et annullert mål.

Allerede etter fem minutter hadde Ronaldo stang ut, bokstavelig talt. Portugiseren fikk ballen i feltet og rappet til med et lavt skudd, men avslutningen gikk i stolpen og ut.

Sju minutter senere kom Bruno Fernandes alene med tidligere Manchester United-keeper Ben Foster, men engelskmannen i Watford-buret kom seirende ut fra duellen med en sterk redning.

Fernandes kunne fort scoret både en og to ganger før hvilen, men klarte ikke å omsette sjansene produsert av Paul Pogba og Ronaldo i mål. Før det hadde Manchester United fått et mål annullert for offside, da Ronaldo så vidt var på feil side av offsidegrensen på et innlegg fra Alex Telles.

Flere forspilte muligheter

Det var nesten utrolig at ikke Manchester United gikk til pause med ledelsen og etter hvilen misbrukte Uniteds portugisiske stjerner nok en sjanse etter en drøy times spill.

Denne gangen var det Fernandes som sto bak forarbeidet, da han danset oppover langs dødlinjen før han slo inn til Ronaldo i boksen. Nok en gang ble avslutningen for svak og forsøket til Ronaldo gikk i blokka.

Like etter fikk Ronaldo en ny mulighet etter framspill av Fernandes, men denne gangen ble en berøring fra Pogba forstyrrende for Uniteds stjernespiss, som ikke fikk avsluttet ordentlig.

Oppofrende Watford-forsvarere kom også i veien for United mål. Et snaut kvarter før slutt ble et skuddforsøk i boksen fra Fernandes blokkert av midtstopper Samir.

Watfords Ismaïla Sarr kom med et skremmeskudd helt på tampen, men avslutningen seilet utenfor mål. Dermed endte det med poengdeling på Old Trafford.

