Sandviken sikret gullet i Toppserien med kalasseier – Klepp rykket ned for første gang

Det ble en særs spesiell dag for Sandviken-spissen Brochmann, som scoret fem ganger og nærmest egenhendig sørget for at det ble en komfortabel seier mot Toppseriens bunnlag.

Brochmann har aldri tidligere scoret flere enn to mål i én kamp på seniornivå, ifølge NRK. Søndag økte hun sitt måltall i årets sesong fra fire til ni.

Sandviken var klart best gjennom hele kampen, og en scoring lå tidlig i lufta. Etter 23 mål snek Brochmann seg fram mellom et passivt Klepp-forsvar og styrte Marit Bratberg Lunds innlegg i mål.

[ Røa tilbake i Toppserien på første forsøk ]

Overlegne

Ti minutter senere fikk Brochmann en gavepakke i Klepp-feltet. Gjestenes keeper Kathrine Larsen bommet da hun skulle ta ned et innlegg fra Elisabeth Terland, og forsvaret klarte heller ikke å få ballen unna. Dermed kunne Brochmann enkelt heade inn 2-0.

Sandvikens nummer 99 satte ballen i mål enda en gang før pause, men scoringen ble – tilsynelatende feilaktig – annullert. Dommeren mente at ballen var ute før Vilde Hasund slo inn til Brochmann, men TV-bildene antydet at den aldri var over dødlinjen.

Det var uansett aldri noen tvil om hvor seieren skulle havne. Klepp skapte ingenting offensivt, og seks minutter ut i annen omgang punkterte Brochmann kampen med sitt første hattrick i karrieren. Gjestenes forsvar var nok en gang passivt, og Brochmann kranglet til seg ballen og tuppet den i mål.

Innleggsbonanza

4-0 satte Ingrid Marie Spord inn på en corner etter 64 minutter. Hun headet fra bak i Klepp-feltet, og ballen dalte i en bue ned i lengste hjørne.

Fire minutter senere var Brochmann frampå igjen. Hun møtte Lunds corner ved første stolpe og headet inn 5-0.

Guro Bergsvand headet inn 6-0-målet etter 78 minutter, mens Brochmann styrte inn 7-0 etter 84 minutter. På tampen stanget Bergsvand inn 8-0. Alle Sandvikens scoringer kom etter innlegg eller corner, og Marit Bratberg Lund noterte fem målgivende pasninger.

Klepp-nedrykk

Sandviken har vært suverent best gjennom hele toppseriesesongen og har bare avgitt to poeng (1-1 mot Arna-Bjørnar i 5. serierunde). Laget har nå fire poeng mer enn serietoer Rosenborg og kan ikke tas igjen.

Fra 2022 blir Sandviken etter alt å dømme en del av Brann.

For Klepp har det vært en svært tung sesong. Laget har vært med på toppnivået siden oppstarten med nasjonal serie i 1987, men må ta turen ned i 1. divisjon neste sesong.

Hold deg oppdatert. Få nyhetsbrev fra Dagsavisens sportsavdeling