Oxford-matematiker: Derfor er Ronaldo tidenes beste fotballspiller

Debatten om hvem som egentlig er den beste i historien vekker et sterkt engasjement. Er det Ronaldo eller Lionel Messi? Hva med Maradona, Pelé og den «opprinnelige» Ronaldo fra Brasil?

Matematiker Tom Crawford har på vegne av LiveScore laget en algoritme som skal gi et endelig svar på spørsmålet. Ti kandidater er blitt målt på en rekke kriterier.

Den som troner aller øverst er Manchester Uniteds comebackhelt Cristiano Ronaldo. Han kåres til tidenes beste foran Messi og Pelé.

[ Ronaldo: – Jeg er tilgjengelig for alt ]

Evig debatt

– Selv om Cristiano Ronaldo kommer ut på topp i min algoritme, er det klart at de andre spillernes statistikker er utrolige, og jeg er sikker på at debatten vil fortsette, sier Crawford.

Kort fortalt har han målt hver spillers prestasjon for klubb- og landslag, vektet opp mot nivået de har spilt på. Antall mål og antall titler i de største turneringene teller stort.

Verken Ronaldo eller Messi har vunnet den aller gjeveste turneringen i landslagsfotballen, nemlig VM.

Crawford vurderte kun spillere som hadde vunnet minst to gullballer eller blitt regnet blant de største fra tida før prisen for verdens beste spiller ble etablert i 1956.

Hele listen

Cristiano Ronaldo kom best ut i vurderingen av titler for klubblag, med sine ligatitler fra tre land og fem Champions League-titler.

Brasilianske Ronaldo kom best ut i landslagsvurderingen med sine to VM-titler og to Copa América-triumfer.

Hele topp-ti-listen: 1) Cristiano Ronaldo, Portugal, 2) Lionel Messi, Argentina, 3) Pelé, Brasil, 4) Ferenc Puskás, Ungarn, 5) Ronaldo, Brasil, 6) Marco van Basten, Nederland, 7) Alfredo di Stefano, Argentina, 8) Michel Platini, Frankrike, 9) Diego Maradona, Argentina, 10) Johan Cruyff, Nederland.