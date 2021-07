Liverpool satte foten ned for Salahs OL-ønske

Ifølge Sky Sports hadde Salah ytret ønske om å få bli med i OL-troppen til Egypt senere i måneden. Grunnen til at Liverpool ikke vil slippe storscoreren, skal være at OL kommer for tett på sesongstart i Premier League.

OL er ferdig 7. august, dersom skulle Salah og Egypt gå hele veien, og Premier League starter uken etter.

Klubber må ikke slippe spillere til mesterskap selv om spillerne skulle ønske det selv. Ahmed Megahed i Det egyptiske fotballforbundet sier at de respekterer Liverpools valg.

– Jeg visste i juni at de ikke ville la ham gå. Uansett så respekterer vi beslutningen, sier han.

– Vi prøvde å overtale dem mange ganger, men de benektet det helt, fortsetter han.

Troppene i OL skal for det meste inneholde spillere under 23 år, men lagene kan ta med to overårige spillere. Klubben har også sagt nei til å la nyankomne Ibrahima Konate delta for Frankrike.

[ Ødegaard tilbake i Real Madrid – nå starter jobben med å overbevise Ancelotti ]