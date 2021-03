Nederland fulgte opp Norges VM-protest før de enkelt slo Latvia

Nederland hadde varslet en slik protestaksjon før kampen mot Latvia i VM-kvalifiseringen. Protestaksjonen Norge startet mot Gibraltar har fått enda en mektig støttespiller.

Nederlenderne, som har fire VM-medaljer opp gjennom tidene, hadde på seg T-skjorter med påskriften «Football supports change», på norsk «Fotballen støtter endring» før kampstart.

Etter kampstart slo Nederland tilbake fra sjokktapet mot Tyrkia og vant greit 2-0 hjemme mot Latvia i en kamp der tilskuere på tribunene vekket minner om livet før pandemien.

Nederland slet lenge med å bryte ned Latvia, men tok med seg tre viktige poeng etter 2-4-tapet mot Tyrkia i VM-kvalifiseringens åpningskamp. Latvia står med null poeng. Steven Berghuis ga vertene ledelsen etter 32 minutter med et skudd fra distanse.

Nederlenderne hadde en rekke misbrukte muligheter, og til tross for tosifret antall avslutninger ble det bare ett mål til. Luuk de Jong headet en corner i mål etter 69 minutter.

Vil ha fellesaksjon

Fra før har Tyskland sluttet seg til Norges protestaksjon. Landslagssjef Ståle Solbakken lovet å protestere mot menneskerettskårene i Qatar da Tromsø fikk med seg flere klubber på å kreve en boikott av VM.

Snøballen har siden rullet fra Tromsø, via den norske T-skjorteprotesten mot Gibraltar til Tyskland og Nederland.

– Det er klart at Fifa legger merke til dette, også når store fotballnasjoner som Nederland og Tyskland kommer etter, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge til NTB.

Nederland-stjernen Matthijs de Ligt varsler at protestaksjonen vil spre seg ytterligere.

– De neste ukene vil vi jobbe med spillerforeningene i andre land for å diskutere hva vi kan gjøre sammen, sier de Ligt ifølge AFP.

– Vi vet at arbeiderne som bygger stadionene for VM i 2022, jobber under veldig vanskelige forhold. Vi kan ikke forholde oss likegyldige til det og ikke gjøre noe, sier Juventus-stopperen.

Norsk oppfordring

Norge fulgte også opp med en ny protestaksjon lørdag. Før kampen mot Tyrkia kom de norske spillerne med en direkte oppfordring til at aksjonen skal spre seg.

«Menneskerettigheter på og utenfor banen. Norge, Tyskland, hvem er neste?» sto det på T-skjortene de norske spillerne viste fram før kampstart.

Mens Nederland valset over Latvia og enkelt vant 2-0, gikk Norge på et tungt 0-3-tap for Tyrkia.

