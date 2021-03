Tysklands fotballstjerner kopierte Norges markering før de enkelt slo Island

Torsdagens markering kom et døgn etter at Norges landslag hadde en lignende seanse foran bortemøtet med Gibraltar.

Budskapet om menneskerettigheter har i det siste blitt forsterket i fotballen. Qatar er neste år VM-arrangør, og landet har i en årrekke fått kritikk for å behandle fremmedarbeidere dårlig.

Landslagssjef Ståle Solbakken og de norske spillerne hadde onsdag på seg T-skjortene med krav om «menneskerettigheter på og utenfor banen» også under nasjonalsangene. Det gjorde ikke det tyske laget. Protestaksjonen i Duisburg skjedde mellom den tradisjonelle oppstillingen på gressteppet og avspark. I store bokstaver sto det «human rights».

Ute på banen tok det bare tre minutter før Bayern Münchens Leon Goretzka ga Tyskland ledelse, før Kai Havertz doblet ledelsen etter bare sju minutter. Brennhete Ilkay Gündogan fortsatte sin scoringsform, da han fastsatte sluttresultatet til 3-0 etter 56 minutter.

Den norske markeringen i Gibraltar gikk verden rundt. Solbakken sa dagen etter at det er trykket opp flere T-skjorter med lignende budskap. På spørsmål fra NTB utelukket han ikke at flere av disse vil bli brukt senere.

– Det er viktig for meg å si at vi har tatt et standpunkt fordi vi gjerne vil hjelpe, og det har gitt gjenklang rundt omkring, men det er ikke sånn at vi mener at nå er alt løst, at vi har gjort nok eller at folk skal se hvor gode eller flinke vi er, sa Solbakken.

Tyskland-proff Alexander Sørloth sa torsdag at han håper Fifa får med seg budskapet fra det norske landslaget.

– Jeg synes det var en fin start. Spillerne diskuterte det, og det var enstemmig. Så håper jeg flere (land) vil melde seg på, og at Fifa ser det.

