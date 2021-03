Solbakken kan ikke regne med Haaland i debutkampen – dette kan gi helomvending

Ståle Solbakken debuterer som norsk landslagssjef borte mot Gibraltar førstkommende onsdag. Der må han trolig greie seg uten sine to beste spisser: Haaland og Alexander Sørloth.

Dagens tyske koronarestriksjoner gir ingen unntak fra innreisekarantene på 14 dager etter opphold i Storbritannia og britiske oversjøiske territorier som Gibraltar.

«Nei, for tiden er situasjonen at vi ikke kan regne med å få spillere bosatt i Tyskland med til første kamp mot Gibraltar», skriver toppfotballdirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund i en tekstmelding til NTB.

30 spillere

Haaland har i over ett år bøttet inn mål for Borussia Dortmund, mens Sørloth endelig har funnet seg til rette i RB Leipzig etter en trå start.

Tysklands bestemmelser rammer også Norges førstekeeper Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Mats Møller Dæhli (Nürnberg) og Julian Ryerson (Union Berlin).

Solbakken svarer slik på NTBs spørsmål om hva han tenker om en potensielt svekket tropp til sin egen premierekamp:

– Det er derfor vi har med 30 spillere.

– Hvor kjedelig er det eventuelt å ikke ha med Haaland og Sørloth?

– Da må eventuelt andre spillere score målene våre, sier landslagssjefen.

Venter

Klaveness viser til at Tysklands fotballforbund jobber for å få unntak for Premier League-spillere til sine hjemmekamper, men heller ikke de har fått klarsignal.

«Det er med andre ord svært usikkert om vi får med spillere fra Tyskland til den første kampen. Vi venter også på bekreftelse fra franske myndigheter om å få innvilget unntak fra innreisekarantene», skriver NFF-toppen.

Birger Meling (Nimes) og Ruben Gabrielsen (Toulouse) er troppens to spillere med bosted i Frankrike. Onsdag besluttet de franske toppklubbene at de ikke vil slippe utenlandske spillere til landskamper som spilles i land utenfor EU.

Klaveness mener det er paradoksalt at akkurat Gibraltar-kampen gir så mye hodebry. Hun viser til at det er lave smittetall i området og at hele motstanderlaget er vaksinert.

To muligheter

Ifølge toppfotballdirektøren er det to muligheter for at Haaland og co. blir klar til premierekampen i VM-kvalifiseringen:

* Får innvilget unntak på én eller flere enkeltsøknader

* At reglene generelt i Tyskland blir endret i løpet av de nærmeste dagene.

Norge møter Tyrkia til «hjemmekamp» i spanske Malaga 27. mars. Oppgjøret spilles der på grunn av norske restriksjoner. Deretter venter Montenegro i Podgorica tre dager senere.

Det har over tid vært høyt smittetrykk i Montenegro, men Klaveness sier at innreise derfra «hittil har vært OK i alle stater» i Tyskland.

