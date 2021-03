NFF går inn for strengere tiltak i toppfotballen

Norge — – Dette er definitivt den strengeste protokollen vi har produsert, sier Magnus Myntevik, Brann-lege og sentral i arbeidet med NFFs smittevernprotokoll, til VG.

Den oppdaterte protokollen inneholder ifølge avisen blant annet krav om to hurtigtester i uken for spillere og andre i kohorten, ingen bruk av garderober og bruk av munnbind når man ikke trener.

Det kan også bli innført hurtigtester i forbindelse med kamper når det starter opp. Protokollen gjelder for alle klubbene i Eliteserien, Toppserien, 1. divisjon menn og kvinner og 2. divisjon menn.

Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball, klubbenes interesseorganisasjon, var til stede i onsdagens møte med NFF og norske klubber der den nye protokollen blant annet ble presentert.

– Klubbene er avhengige av å komme i gang etter påske. Vi må få strammet inn ytterligere og få til at serien starter 2. mai, sier Øverland til NTB.

– Hvis ikke må vi kanskje se på muligheten for å organisere noe som gjør at det kan skje på en smittevernfaglig måte som ikke medfører kontakt med resten av samfunnet, sier Øverland.

Den nye protokollen er videresendt til Kulturdepartementet.

– Lokal tilnærming fungerer ikke

– Vi håper at vi i løpet av uken får justert det slik at toppfotballen som yrkesgruppe får rulle og gå under ethvert smittenivå, men innenfor skjerpede krav i protokollen vår. Lokal tilnærming fungerer ikke i toppfotballen, som handler om fair play i en nasjonal konkurranse, sier Lise Klaveness, elitedirektør i NFF.

Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sier til NTB at de er i god dialog med idretten, og at de ønsker å være pragmatiske. Han støtter NFFs oppdaterte grep.

– I praksis trenger vi nok en strengere tilnærming i dag enn vi gjorde for et halvt år siden, sier han.

Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF, mener at dette kan være veien å gå for å få unntak fra de gjeldende smitteverntiltakene fra regjeringen.

– Ja, det er et spor å følge. Det er naturlig å utvikle toppfotballprotokollen i takt med smittesituasjonen.

Utsatt

I toppfotballen er det mange lag som rammes av den nylig innførte treningsstansen. Det gjelder åtte eliteserielag og tre 1.-divisjonslag for menn, samt fire toppserie- og to 1.-divisjonsklubber for kvinner. Eliteserieklubbene som rammes, er: Strømsgodset, Mjøndalen, Stabæk, Sarpsborg, Lillestrøm, Sandefjord og Haugesund. Samme tiltaksnivå er satt inn i Bodø, men Bodø/Glimt blir ikke rammet av det ettersom de er på treningsleir fram til neste uke.

Eliteserien skulle opprinnelig ha startet 5. april. Det lot seg ikke gjøre som følge av at klubbene har hatt forbud mot å spille treningskamper. Deretter ble den utsatt til første helgen i mai.

Fra klubbhold har det de siste dagene vært tatt til orde for at svært ulike treningsmuligheter i tiden som kommer vil kunne gi ulike konkurransevilkår for klubbene når serien kommer i gang.

