NFF om treningsstopp i Viken: – Seriestarten er i spill

Norge — – Det er mange lag nå som ikke får trent fram til 11. april. Hvis vi ikke får løst opp i dette, er seriestarten i mai i spill, sier konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn til NTB.

I Viken har myndighetene lagt seg på tiltaksnivå 5 A, som ikke tillater trening. I Oslo er tiltaksnivået 5 B, som ikke omfatter toppidretten, og trening er dermed lov.

– I og med at toppfotballen ikke er spesifikt beskrevet i 5 A, ber vi om en klargjøring av dette med håp om at det gjøres et unntak. De som trener utendørs i lukkede miljøer og lukkede grupper, må kunne fortsette, mener vi, sier Fisketjønn.

Seriestarten i Eliteserien har allerede blitt utsatt én gang, til første helgen i mai.

Fisketjønn opplyser at NFF er i dialog med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Kulturdepartementet.

