Fagermo måtte forlate VIF-leiren og reise hjem

Assistenttrener og vikartrener i januar, Haakon Lunov, har vært syk og derfor er det Johannes Moesgaard som leder Vålerenga i fredagens siste kamp mot svenske IFK Norrköping, melder klubben på sine hjemmesider.

Fagermo ble ansatt som VIF-trener fredag for en uke siden, og han måtte dra direkte på treningsleir med laget.

Tirsdag fikk han vite at hans far Dagfinn hadde gått bort etter å ha tapt kampen mot kreften. Han ble 84 år gammel etter et lengre sykeleie.

VIF har spilt to kamper i Portugal og avslutter Algarve Cup med en plasseringskamp fredag kveld. Til nå har de slått Häcken 2-1 og tapt 1-3 for Slavia Praha.

Allerede om en uke skal laget ut på ny treningsleir til Marbella. Fagermo holder også på å skaffe seg leilighet i Oslo, der han skal bo. Men den siste kampen får han altså ikke sett, på grunn av familiære årsaker. Hans far skal begraves onsdag i neste uke, melder Varden.

De få dagene Vålerenga er i Oslo før neste treningsleir skal de trene på Skeids hjemmebane, Nordre Åsen, der det nettopp er lagt et nytt kunstgressdekke.

Vålerenga møter IFK Norrkøping klokka 20.00 med dette laget:

Kjetil Haug - Christian Borchrevink, Johan Lædre Bjørdal, Samuel Adekugbe - Magnus Lekven, Felix Horn Myhre, Osame Sahraoui - Aron Dønnum, Peter Michael, Bård Finne.

Vi kommer tilbake med omtale av den kampen.