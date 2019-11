Det ble snøballkrig i Tromsø. Banen var til dels en vits og faren for at tilfeldigheter kunne gi seieren til feil lag – les: Tromsø – var absolutt til stede. I første omgang viste Aron Dønnum seg som banens gigant, men i andre omgang ble han nødt til å håndtere den spesielt glatte siden av banen nærmest TV-kameraene og ble i lange perioder usynlig. Generelt var vel banen mer beregnet for skøyteløpere. Kanskje vi skulle sendt Vålerenga Hockey.

Men kampen endte 0–0 og ett poeng ble med hjem til Oslo øst. Et poeng som sikrer oss 100 prosent fra nedrykks- og kvalifiseringsspøkelset. To kamper før sesongslutt. Pust lettet ut nå, fordi vi klarte det igjen.

Jo da, kvalifisering til europacup var det store målet før sesongen, men har du vært VIF-supporter så lenge som meg, handler sesongen alltid om å sikre plassen. Jo fortere gutta samler 30 poeng i en sesong, jo mindre lar vi oss tynge av frykten for nedrykk. Akkurat dette tok lengre tid denne sesongen enn vi føler vi har helse til å tåle, men like kjærkomment som alltid.

Men vi må se på realitetene rundt oss. Akkurat nå engasjerer ikke Vålerenga Fotball folk i noen særlig grad. Dette er ikke bare et problem i Oslo. Andre relativt store lag i norsk sammenheng sliter med akkurat det samme. I Bergen klages det på typisk bergensk – altså høylytt – om publikumssvikt. I Trondheim lever de på en livsløgn om at Lerkendal fortsatt er godt besøkt, selv om løgnen uttales foran tomme tribuner. Så manglende publikum og engasjement er et generelt problem for alle i norsk fotball.

Et problem det er vanskelig å identifisere hva er? Det er lett å spekulere og det finnes noen aspekter som ikke gjør tingenes tilstand noen tjenester, som for eksempel kamptidspunkter, men dette er mer irriterende faktorer enn det er avgjørende faktorer. Når supportere du tidligere møtte på absolutt alle kamper sier de har mistet motivasjonen til å dra på kamp, bør de fleste skjønne at her ligger det noe mer. Noe må gjøres annerledes.

At toppklubbene nå hopper inn i pyroduellen mellom supporterne og NFF med begge beina, i støtte til sine supportere, er en kjempestart. Da NFF i forrige uke inviterte til ny dialog var de fleste supporterklubbene skeptiske. Kloke av skade. Sannsynligvis ville denne invitasjonen til dialog nok en gang være et spill for galleriet. Men denne gangen har flere toppklubber offentlig uttalt seg positivt til pyro på tribunen og supporternes ønske om selvstyre på egne tribuner. Det vises også til at bøter ikke har fungert på noen annen måte enn at det har tatt store jafs av allerede slunkne klubbkasser.

Ikke bare viser dette at supporternes engasjement betyr noe for klubbene, men det viser at klubbene er lei av å holdes som gisler i dagens praksis. Dersom alle toppklubbene slenger seg med på dette tror jeg det vil gi positive ringvirkninger. Ikke bare for pyrodebatten, klubbkasser og supporternes autonomi, men for hele norsk fotball. Tenk deg situasjonen: Den unike norske fotballen som behandler publikum som en ressurs. Ikke bare en kunde.

Kanskje du nå setter spørsmålstegn ved dette fokuset på pyro. Er ikke pyro utrolig farlig?

I aller høyeste grad, og det er derfor klubbene og supporterne kjemper for dette. Pyro er kommet for å bli. Dette er et faktum verken du, jeg, stadion-vakter eller politiet får gjort noe med. Derfor er det best at det håndteres av pyrosertifiserte supportere som kun bruker bluss det er minst mulig risiko forbundet med. Det er for din egen sikkerhets skyld. Og skulle du ikke like det, eller er redd for pustebesvær: På Valle er det syngende felt på langsiden vi kaller Vålerenga-tribunen. Du finner garantert din plass.

Begynn planleggingen nå du, så konsentrerer vi oss denne helgen om siste seriekamp for Vålerenga Damer. Med seier i Bergen på søndag kommer sølvet hjem til Oslo øst.

Og da blir det faktisk europacup neste år.

