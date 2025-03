Bø-brødrene avslutter i Holmenkollen: – Ønsker fortsatt en rolle

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Brødrene møtte pressen foran karrierepunktumet torsdag.

– Jeg har sett fram til denne dagen her. Takk til alle som har møtt opp, og vi er klare for storinnrykk hele helgen, sa Thingnes Bø.

Brødrene var likevel klare på at de ikke ønsket å ta helt farvel med skiskyttersporten.

– Jeg og Johannes har diskutert det, og vi ønsker fortsatt en rolle i skiskytterverden. Vi ønsker ikke å hoppe helt av. Vi ønsker fortsatt ha en fot på innsiden av det, om det er fransk TV, norsk TV eller noe annet, vet jeg ikke. Vi får se hva følelsen er når sommeren kommer, sa Bø.

– Samme her, istemte Thingnes Bø.

Det ventes folkefest og publikumsrekord i Holmenkollen når Bø-brødrene avslutter hver sin meriterte karriere.

– Vi har store forventninger til helgen. Vi er heldige som har verdenscupavslutningen på hjemmebane det året vi legger opp. Kanskje det var derfor jeg fortsatte én sesong til, sa storebror Bø.

– Solen er her, og ingen tåke, så det ser ut som gud har gitt oss den perfekte helgen til å feire, fortsatte han.

Tarjei Bø står med 15 individuelle verdenscupseire, likt med lagkompis Sturla Holm Lægreid. Uten at det er veteranens hovedmål, innrømmer han at det hadde vært fint å avslutte karrieren med én seier med enn kompisen.

– Vi har køddet litt med det med at han har tatt meg igjen. Han er noen år yngre, men det hadde vært gøy å gå ut med en seier mer, sa han til NTB.

Frisk

Thingnes Bø har den siste tiden slitt med sykdom, men har blitt klarert til helgens folkefest.

– Det blir spennende å se hvordan form jeg er i, men jeg er frisk. Det blir spennende, sa han.

Tidligere i vinter varslet først storebror Tarjei at han ville legge opp etter sesongen, før Johannes også kunngjorde at sesongen vil bli hans siste uken etter.

Da Thingnes Bø fortalte at han skulle legge opp, begrunnet han det med at han ikke lenger hadde den samme gleden inn mot konkurranser. Den er imidlertid tilbake for fult foran karrierens siste renn på hjemmebane.

– Jeg tenker at den helgen vi går inn i nå, kanskje blir den vakreste i vår karriere. Vi har følt oss veldig godt mottatt verden rundt, og jeg tror alle gleder seg til at vi skal pensjonere oss sammen, sa Thingnes Bø til NTB.

– Planen er å leve

Og når karrieren er over, skal det tas en skikkelig fest, kunne Thingnes Bø røpe.

– Planen er å leve på mandag etter søndagens fest, og så får vi ta det derifra, sa han.

Fredag er det 10 kilometer sprint for skiskytterherrene, før det blir jaktstart på lørdag. Søndag avsluttes helgen i Holmenkollen med 15 kilometer fellesstart.

Holmenkollen-helgen er verdenscupsesongens siste og dermed punktum for skiskytterbrødrene.