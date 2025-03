Flere vitner oppnevnt i Ingebrigtsen-rettssaken

Rettssaken mot den voldstiltalte friidrettstreneren starter i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes om to uker. Fra før er det klart at påtalemyndigheten har oppnevnt 34 vitner.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for mishandling mot to av sine egne barn. Han nekter for alle anklagene. Nylig ble det kjent at rettssaken skal gå for åpne dører etter at lagmannsretten avviste en anke fra friidrettstrenerens forsvarere.

Nettavisen lister mandag opp hvilke vitner forsvarerne har innkalt. Retten vil etter planen starte med forklaring fra disse vitnene først 6. mai.

På vitnelisten står blant andre Silje Evensmo Jacobsen og Hilde Skofteland fra Team Ingebrigtsen, flere venner av Gjert Ingebrigtsen, to familiemedlemmer og kommunikasjonsrådgiver Morten Olsen i Norges Friidrettsforbund, ifølge avisen.

Forsvarerne kommer også til å spille av scener fra TV-serien Team Ingebrigtsen under rettssaken.

– Når det er sagt blir «Team Ingebrigtsen» gjenstand for bevisførsel i saken fra vår side. Gjert Ingebrigtsen erkjenner ikke straffskyld og vil komme tilbake til sin side av saken under sin forklaring i retten, uttaler forsvarerne John Christian Elden og Heidi Reisvang til Nettavisen.