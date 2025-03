Vickhoff Lie like utenfor pallen i Kvitfjell

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lie slet i utforrennene fredag og lørdag, men kom inn i søndagens super-G med forhåpninger etter at hun tok bronse i disiplinen under VM.

Der hadde hun grønne tall i starten, men i midtpartiet tapte hun noe. 26-åringen utlignet farten mot teten på tampen, men var i mål 18 hundredeler bak Sofia Goggia på tredjeplass.

Det var en svært tøff trasé søndag, og flere løpere slet med å holde seg innenfor portene. Italienske Federica Brignone har mestret løypa best hittil og leder.

Lie ble historisk for to år siden da hun ble første norske kvinne til å vinne et utforrenn i verdenscupen. Triumfen kom i nettopp Kvitfjell. Det er enn så lenge den eneste verdenscupseieren til Vickhoff Lie.

Marte Monsen har startnummer 53. 25-åringen imponerte stort da hun kjørte ned til sjuendeplass i lørdagens utforrenn. Det var klart karrierebeste.

De neste fartsrennene går i italienske La Thuile om snaut to uker. Deretter er det sesongfinale i amerikanske Sun Valley.

Neste uke skal mennene i aksjon i Kvitfjell.

Les også: Haugan og McGrath i seierskampen i Slovenia

Les også: Johaug gjør VM-comeback– dette er søndagens direktesendte TV-sport