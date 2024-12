Reagerte på Nederlands stjerner: – Jeg hadde ikke likt det

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nederland ble snakket om som en av outsiderne til medalje i europamesterskapet. I Wien Stadthalle lørdag kveld vant Norge 31-21, og de er så godt som klare for semifinale.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson var fornøyd med eget lag, men:

– Siste del av 1. omgang og hele 2. omgang virker det som de gir litt opp. Det kan være flere årsaker til det. De har en god førsteoppstilling. Solide, gode toppspillere. Men de sliter litt når de må begynne å bytte, sa Hergeirsson til NTB.

– Er du overrasket?

– Ja, jeg hadde ikke likt det om jeg hadde vært trener, sier Hergeirsson.

Katrine Lunde ble kåret til banens beste og leverte flere store redninger Det kan ha medvirket i kollapsen.

– De har stor respekt for Katrine. De mister litt motet, forklarte Hergeirsson.

Kaptein Henny Reistad erkjenner at seieren kom litt enklere enn varslet på forhånd.

– Vi hadde nok forventet litt mer, og så blir det nok en sånn kamp hvor man mister litt piffen etter hvert. Vi bidrar mye til å gjøre dem dårlige i starten, sa Reistad til NTB.

– Vi var forberedt på at det ville bli en jevnere kamp, helt klart, sa Kari Brattset Dale.

Norge står med full pott, to poeng foran Danmark før de to siste kampene i hovedrunden. Tyskland (mandag) og Sveits (onsdag) gjenstår. De to beste i gruppen på seks lag går til semifinalene.

Seieren over Nederland var også en hjelpende hånd til Danmark. Norges naborival har nemlig en EM-semifinale i egne hender nå og vil sikre plass der med seier mot Slovenia og nettopp Nederland i de to siste kampene i hovedrunden.

Les også: Håndballjentene valset over Nederland – så å si klar for semifinale