Håndballjentene valset over Nederland – så å si klar for semifinale

Det eneste som var sikkert før kampen, var at det ville bli fartsfylt mot temposterke nederlendere. Et av spørsmålene var hvor lenge Nederland ville henge med.

De oransjekledde holdt liv i kampen fram til norsk 9-7-ledelse etter 22 minutter. Så løp Norge fra dem.

En ledelse på seks mål til pause ble til 24-13 et kvarter før slutt.

To kamper mot antatt svakere motstand gjenstår for Norge før semifinalebillettene skal deles ut. Mandag er Tyskland (18.00) motstander, mens Sveits (20.30) venter to dager senere.

Nederland kom til kampen med fire strake EM-seirer, men gjorde flere feil i innledningen, og det fortsatte utover i kampen. Den svenske treneren Henrik Signell ble tvunget til å ta timeout etter elleve minutter.

– Forventet meg mye mer

Rutinerte Angela Malestein fikk høre det av TV 2s kommentator Harald Bredeli:

– Hun har virket uinteressert og ukonsentrert, sa Bredeli.

– Det er utrolig med feil fra Nederland, la han til.

– Jeg hadde forventet meg mye mer, sa NRKs ekspert Kenneth Gabrielsen.

Katrine Lunde var med fra start etter å ha sittet store deler av kampen mot Danmark på benken. I gruppespillet var hun hjemom for å være med familien og gikk glipp av to oppgjør. Hun sto også over i EM-oppkjøringen.

Det har ikke sett ut til å prege 44-åringen, som reddet nær halvparten av avslutningene i første omgang. Redningsprosenten var oppe på 50 halvveis ut i 2. omgang.

Medaljefest

Norge kom til hovedrunden med seier over Slovenia, Østerrike og Slovakia i gruppespillet. Deretter ble Danmark slått 27-24 i den første kampen i hovedrunden.

Thorir Hergeirsson har tatt 16 medaljer med Norge siden han overtok jobben etter Marit Breivik i 2009. Ti av medaljene er gull. Etter EM er det slutt, og Ole Gustav Gjekstad står klar til å overta.

Bare i 2013 (VM, 5.-plass), 2018 (EM, 5.-plass) og 2019 (VM, 4.-plass) har laget hans misset plassering blant de tre beste.

