Nytt cornermål berget Arsenal-poeng i Ødegaards jubileumskamp

Arsenal sto med fire strake seirer i ulike turneringer før søndagens kamp på Craven Cottage. Der stoppet rekken. Også forrige sesong fikk Arsenal trøbbel borte mot Fulham og tapte 1-2 på nyttårsaften.

Ødegaard var søndag Arsenal-kaptein for 100. gang. Fredag ble han far for første gang. Noen festaften ble det imidlertid ikke i Vest-London.

Raúl Jiménez og William Saliba scoret målene i kampen. Helt på tampen trodde Bukayo Saka at han hadde gitt Arsenal 2-1, men målet ble annullert for offside.

Uavgjortresultatet gjør at Arsenal fortsatt har seks poeng opp til serieleder Liverpool, som fikk sin derbykamp mot Everton lørdag utsatt.

– Utrolig bra

Ti minutter ut i kampen sendte Jimenez vertene i føringen etter et gnistrende angrep. Mexicaneren skaffet seg rom ute til høyre og hamret Fulham foran med en kontant avslutning.

– Det er utrolig bra spissarbeid, sa Viaplay-kommentator Roar Stokke.

Saka og Declan Rice var begge nær utligning før hvilen. Ødegaard fikk seg en smell i venstre ankel på tampen av omgangen, men landslagskapteinen kom ut på banen før de siste 45 minuttene.

Sju minutter ut i annen omgang fikset Saliba 1-1 etter hjørnespark. Midtstopperen gjorde senest onsdag mål i Arsenals seier over Manchester United.

Både Fulham og Arsenal var farlig frampå i jakten på seieren, men det ble ingen flere mål.

I form

En tung resultatrekke på fire strake ligakamper uten seier i oktober og november kostet Arsenal betydelig terreng til serieleder Liverpool. Siden forrige landslagspause har London-klubben for alvor funnet formen igjen, og de siste ukene har det sett langt bedre ut for Mikel Artetas mannskap.

Comebacket til Martin Ødegaard skal ha mye av æren for det. Søndag fikk imidlertid Arsenals titteljakt et skudd for baugen.

Kommende onsdag tar Arsenal imot Monaco i mesterligaen. Tre dager senere kommer Everton på besøk i Premier League.

