Haaland brøt måltørken i nytt poengtap for Manchester City

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jærbuen headet inn 1-1 etter en halvtime da han møtte en innsvinger fra Matheus Nunes. Med det tok Haaland seg opp i 13 seriemål, som er like mange som Mohamed Salah øverst på toppscorerlista.

– For et innlegg, og for en avslutning. Praktfullt, utbrøt Viaplays kommentator Roar Stokke.

Men oppgjøret i London ga ikke full uttelling for City. De siste års seriemestere har kun vunnet én av sine seks siste kamper i Premier League. Seieren kom i midtuken mot Nottingham Forest.

Et klasseangrep ga City 2-2 med en halv omgang igjen. Det var trangt foran mål, men Rico Lewis fikk en perfekt pasning og hamret ballen i nettet. På tampen ble målscoreren utvist for to gule kort.

Tidligere i omgangen hadde Maxence Lacroix stanget Palace i føringen. Det gjorde han på en corner fra Will Hughes.

– Han henger over Kyle Walker. Det er slett forsvarsarbeid, men dominant duellspill av Lacroix, sa Pål André Helland på Viaplays sending.

Manchester City har sluppet inn hele 21 mål på sine siste ni kamper i ulike turneringer.

Også på Palaces 1-0-scoring etter fire minutter viste Walker svakhetstegn. Han hang ikke med og opphevet offsiden da Hughes fant Daniel Muñoz, som alene med keeper scoret fra skrått hold.

Haaland kom like etter til sin første sjanse i kampen, men vertenes målvakt Dean Henderson gjorde seg stor og reddet.

Neste oppgave for Manchester City blir onsdagens bortekamp mot Juventus i Champions League. Fire dager senere er det byderby mot Manchester United.

Les også: De Bruyne hjalp City ut av krisen etter fire strake tap