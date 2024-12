Klæbo varsler langt Davos-opphold og feirer jul i Sveits – usikker på Tour de Ski

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Klæbo tok seieren under lørdagens sprint foran trønderkollega Even Northug og italieneren Federico Pellegrino.

Det skjedde etter at han måtte dra hjem fra Ruka før den avsluttende 20-kilometeren i fri teknikk. Forkjølelsen gjorde også at han sto over fredagens 10 kilometer i fri teknikk i Lillehammer.

Lørdag var prologen det tyngste for ham. Deretter lysnet det. 28-åringen forteller om en svært rolig uke fram til rennene i Lillehammer. Denne uken ble ingen rekorduke for antall timer i treningsdagboken.

– Jeg fikk dratt hjem søndag og tatt noen blodprøver. Mandag var det test, og den fikk jeg svar på først på onsdag. Jeg tok det helt med ro i flere dager. Det var lett trening torsdag kveld og en liten hardøkt fredag. Det kjentes greit ut, og da var det bare å starte i dag. Jeg har hatt det vanligste forkjølelsesviruset du kan ha. Jeg har ikke følt meg veldig syk heller, bare litt småuggen, sa Klæbo til NTB.

Ubestemt tid

De neste ukene skal Klæbo gjøre det han alltid har gjort på denne tiden av året. Mandag drar han til mellomhøyden i Davos. Der venter det nye verdenscuprenn kommende helg.

– Jeg blir i Davos på ubestemt tid. Jeg skal ta en vurdering etter Davos-helgen på hva jeg gjør med Tour de Ski og hvilke skirenn jeg tenker å gå. Litt avhengig av det blir det avgjort hvor lenge jeg blir i Davos.

– Du har ikke bestemt deg for om du stiller i Tour de Ski?

– Jeg har bestemt meg for å ta første del av sesongen og få noen svar, og så får vi ta en vurdering etter Davos. Det er seks skirenn som betyr noe denne vinteren, og alle andre renn kommer i andre rekke.

Klæbo blir ingen fast mann i Trondheim i ukene fram mot mesterskapet på hjemmebane i Granåsen i månedsskiftet februar/mars.

– Det blir ikke mange turene til Trondheim før VM. Jeg skal til høyden. Skal jeg til Tour de Ski, blir det Davos fram til Tour de Ski starter, og blir det ikke noe Tour de Ski, så blir det Davos fram til nyåret.

Knallsterkt felt

Uansett sykdom stiller Klæbo blant favorittene til søndagens 20 kilometer skiathlon i Lillehammer. Der får han hard kamp av blant andre Harald Østberg Amundsen.

I lørdagens sprint ble det til slutt en enkel seier der han seilet alene i front på oppløpet slik han har gjort så mange ganger før.

Han klarte å skaffe seg en luke inn mot oppløpet og vant med 1,22 sekunder til nestemann.

Northug avsluttet også imponerende og har langt på vei befestet en VM-plass i sprint med sin 2.-plass. Nå blir det Davos-tur også på Northug, og dette betyr at han kan gå Tour de Ski om han bestemmer seg for det.

– Det er artig. Artig å se at han var såpass våken i siste bakke og skjønte at det kom til å eksplodere. Klæbo er det ingenting å gjøre noe med. Han viser nok en gang hvem som bestemmer, sa Northugs storebror og TV-ekspert Petter Northug.

Even Northug selv var meget fornøyd, særlig med finalen.

– Finalen var det eneste som var bra i dag. Både kvart- og semifinale var dårlig. Dette betyr mye. Jeg har sett for meg at jeg skal gå VM i Granåsen, men det skal leveres noen resultater før det også, sa Even Northug til NTB.

