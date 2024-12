Ny overlegen Klæbo-seier på sprinten – Northug sikret dobbelt norsk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Trønderen var raskest i et knallsterkt finalefelt foran Even Northug og Federico Pellegrino. Han klarte å skaffe seg en luke inn mot oppløpet og vant med 1,22 sekunder til nestemann.

Northug avsluttet også imponerende og har langt på vei befestet en VM-plass i sprint med sin 2.-plass.

– Det er artig. Artig å se at han var såpass våken i siste bakke og skjønte at det kom til å eksplodere. Klæbo er det ingenting å gjøre noe med. Han viser nok en gang hvem som bestemmer, sa Northugs storebror og TV-ekspert Petter Northug.

Matz William Jenssen ble nummer fire i finalen, mens Lucas Chanavat tok 5.-plassen og Aleksander Elde Holmboe 6.-plassen.

Det var knyttet noe usikkerhet til Klæbos form fordi han har slitt med forkjølelse den siste uka. Den gjorde at han måtte stå over fredagens distanserenn på Lillehammer.

Ni norske menn var videre fra prologen, og bare to av dem måtte gi tapt i kvartfinalen. Oskar Opstad Vike ble nummer fire i sitt heat, mens Håvard Solås Taugbøl var to hundredels sekund for treg i spurten til å ta seg videre.

I semifinalene ble det stopp for Erik Valnes, Nikolai Elde Holmboe og verdenscupleder Harald Østberg Amundsen. Det betydde fire nordmenn i finalen sammen med Chanavat og Pellegrino.

