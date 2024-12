Martin Ødegaard og Helene Spilling har blitt foreldre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Spilling i en melding på Instagram.

– Vi elsker deg så mye, vår lille gutt, skriver hun.

Sommeren 2023 ble det kjent at Ødegaard og Spilling hadde blitt et par, og i august i år kom nyheten om at de ventet barn.

– Det er fantastisk og noe jeg gleder meg veldig til. Det er noe jeg har hatt veldig lyst til å gjøre i livet, så det blir stas, sa Ødegaard til TV 2 den gang.

Drøyt fire uker er gått siden det kom fram i Folkeregisteret at Ødegaard og Spilling hadde giftet seg.

Ødegaard skal etter planen spille Arsenals bortekamp mot Fulham i Premier League søndag. Drammenseren har vært viktig for laget siden han kom tilbake fra ankelskaden som holdt ham ute i to måneder.