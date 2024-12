Sarpsborgs medlemmer krever årsmøte om VAR: – Det er demokrati

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser styreleder Hans Petter Arnesen til Sarpsborg Arbeiderblad. Så sent som i forrige uke fortalte han til lokalavisen at det ikke var planlagt et ekstraordinært årsmøte om VAR.

Nå har imidlertid medlemmene kommet på banen.

– Tirsdag kveld fikk vi en henvendelse fra 50 medlemmer som hadde signert på at de ønsket et ekstraordinært årsmøte for å diskutere klubbens innstilling til VAR og omgjøring av cupen. Det er medlemmenes rett, og vi forholder oss naturligvis til det. Det er demokrati, sier Arnesen.

Styrelederen forteller at møtet trolig finner sted i uke 3.

VAR ble innført i Eliteserien fra 2023-sesongen, og siden har supportere av mange klubber vist sin misnøye med nyvinningen. Det har ført til at mange har samlet inn underskrifter for å kreve ekstraordinære årsmøter i sine klubber.

Målet er å få snudd til flertall imot VAR foran eiermøtet i Norsk Toppfotball, som representerer de 32 toppklubbene på herresiden, 22. januar.

Et NTF-standpunkt imot VAR vil veie inn når styret i Norges Fotballforbund skal utarbeide sin innstilling til fotballtinget 1. og 2. mars. Det er fra før klart at videodømming blir et tema på tinget.

I vår var ti toppklubber imot VAR, mens 22 klubber var enten for eller nøytrale. Sist uke kunne NTB melde at Kongsvinger har snudd til å være imot, og dermed er minst elleve klubber imot dommerteknologien.

Fredrikstad avholdt i forrige uke et ekstraordinært årsmøte om VAR etter press fra supporterne. Der ble det vedtatt støtte til VAR.

