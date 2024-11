Nederlag for VAR-motstanderne: Fredrikstad stemte for

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sportssjef Joacim Heier bekrefter flertallet til VG. FFK holdt ekstraordinært årsmøte etter press fra supporterne i forbindelse med VAR-saken.

Styret i Fredrikstad hadde foran årsmøtet fremmet motforslag på at klubben skulle fortsette å arbeide aktivt for kontinuerlig forbedring av VAR. Det fikk de også støtte for.

I våres ble det vedtatt VAR-støtte med 50 mot 30 stemmer på det ordinære årsmøtet i FFK.

VAR ble innført i Eliteserien fra 2023-sesongen, og siden har supportere av mange klubber vist sin misnøye med nyvinningen. Det har ført til at mange har samlet inn underskrifter for å kreve ekstraordinære årsmøter i sine klubber.

Målet er å få snudd til flertall imot VAR foran eiermøtet i Norsk Toppfotball, som representerer de 32 toppklubbene på herresiden, 22. januar.

Et NTF-standpunkt imot VAR vil veie inn når styret i Norges Fotballforbund skal utarbeide sin innstilling til fotballtinget 1. og 2. mars. Det er fra før klart at videodømming blir et tema på tinget.

I vår var ti toppklubber imot VAR, mens 22 klubber var enten for eller nøytrale. Tirsdag kunne NTB melde at Kongsvinger har snudd til å være imot, og dermed er minst elleve klubber imot dommerteknologien.

